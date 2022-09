En medio de la arremetida evista, naufraga la reunión de Evo y Arce

En medio de la nueva arremetida evista contra el Órgano Ejecutivo, naufraga la reunión entre el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, y el presidente Luis Arce. El encuentro, que debió realizarse el 18 de septiembre y en el que también debía participar el Pacto de Unidad, quedó en la incertidumbre.

El 8 de septiembre, Morales anunció que en la reunión del 18 daría a conocer a Arce pruebas sobre el denominado “plan negro”. Sin embargo, desde entonces fue desmentido por tres ministros. Él, por otro lado, aludió al hijo de presidente Arce, y hasta comparó al ministro de Justicia Iván Lima con Arturo Murillo, por la investigación de cinco contratos que se firmaron en su gestión con la empresa china Harbour.

Angélica Ponce, directora de la Autoridad de la Madre Tierra y parte del ala renovadora del MAS, indicó que la reunión no se pudo realizar, en parte por la agenda de los gobernantes. Aseveró que otro factor para que la cita no se efectúe, fue la “nueva arremetida de la facción evista”.

“El actual Gobierno tiene constantes ataques por parte de allegados a Evo Morales, quieren que la gestión de Luis Arce no sea exitosa. La vieja rosca quiere empañar la gestión. La nueva arremetida de la facción evista perjudica cualquier tipo de reuniones; que dejen de hacer daño a la gestión de Lucho y David”, indicó.

Ponce declaró que se debe esperar a que los ánimos se calmen para que pueda realizarse una reunión. En ese sentido, pidió a Morales dejar de atacar al Gobierno. “Evo ha perdido el control emocional, se ha ido en contra de su mismo partido y sus mismos compañeros”, agregó.

Froilán Fulguera, dirigente nacional del MAS, manifestó que están a la espera de que el mandatario convoque a la reunión. Señaló que en la junta recordarán a las autoridades del Ejecutivo que deben lealtad al “proceso de cambio y al instrumento político”.

“El pueblo boliviano ha votado por el MAS, por Lucho y David. Ya habrá un ampliado nacional en el que se dirán las verdades a varios ministros. Todo cambio a partir del 2006 se debe a Evo Morales, por eso en nuestro estatuto dice que es el líder indiscutible del MAS. Exministros como Luis Arce y David Choquehuanca y otros como Edmundo Novillo le deben lealtad a Morales, no se puede traicionar al proceso”, enfatizó.

Reunión pendiente

La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Flora Aguilar, aseveró que la reunión entre el Pacto de Unidad, la dirección nacional del MAS y los jefes de Estado no se realizó por el tema de agenda. Explicó que las convocatorias a las juntas se dan con anticipación y no hay nada previsto para esta semana.

“Debe ser que no hubo la reunión por la agenda del Presidente. No nos han comunicado (porque) se postergó la reunión; para esta semana no hay nada convocado, se convoca con anticipación a las reuniones”, sostuvo.

Ibsen Quiñones, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, señaló que no existe un día definido por mes para las reuniones de las organizaciones sociales, el partido y el Ejecutivo. Agregó que todavía no se reunieron por las actividades que tuvieron los gobernantes este mes y sus viajes.

“El presidente del MAS tiene su agenda, el presidente Lucho tiene su agenda y cuando no se puede coincidir no hay reuniones. Tenemos prevista una reunión cada mes, pero no hay una fecha exacta; en esa reunión todas las organizaciones sociales coordinamos y nos reunimos en la Casa Grande del Pueblo”, expresó.

No obstante, Morales sostuvo que las reuniones estaban fijadas para el 18 de cada mes.

Los dirigentes coincidieron en que la reunión entre el Pacto de Unidad, Arce, Choquehuanca y el líder del partido está pendiente, por lo cual se prevé que en los próximos días se pueda realizar el encuentro para coordinar temas y hablar de la “unidad del instrumento político”.