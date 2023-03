Parlamentarios cruceños de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos no ven diferencias entre el presidente Luis Arce y el líder cocalero, Evo Morales. Mientras CC dice que ambos pugnan por el poder y como partido gobernante no atiende la crisis boliviana, Creemos afirma que no existe ninguna fractura en el MAS y que su único afán es desvanecer a la oposición y dominar el país.

“Vemos esto como una acción política que lo único que busca es fortalecer las acciones de despilfarro, corrupción, de abuso de poder y persecución que siempre ha sido la característica principal del MAS”, dijo la diputada de CC, Luisa Nayar. Agregó que ya no son creíbles cuando evistas y arcistas se pelean porque ambos tienen un objetivo que es estar en el poder.

“La división que tiene el MAS es simplemente una estrategia para querer bloquear o dejar sin efecto a la verdadera oposición que somos los de Creemos y CC”, dijo el diputado Richard Ribera, de Creemos. Agregó que la división masista sólo es en teoría ya que en la práctica el MAS está muy unido, claro ejemplo es la aprobación de millonarios créditos.