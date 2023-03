No obstante, dos legisladores y seguidores de primer mandatario, del ala denominada “renovadora”, sugirieron a las dos primeras autoridades no asistir por el clima de división interna que hay en el partido, a raíz de las pugnas entre evistas y arcistas.

Consultado al respecto, el legislador renovador del MAS Freddy Velásquez consideró que es mejor que los mandatarios no asistan para evitar posibles enfrentamientos entre los afines a Morales y los seguidores de Arce, como ocurrió en Potosí.

“No tendrían que asistir, porque ya las posiciones se han dado. (Es) como en una familia (con) muchos problemas, no pienso que con una invitación (se dé) soluciones a estos problemas de la división interna que existen. Pero habría que escuchar la posición que tiene nuestro hermano presidente (Arce) y nuestro hermano vicepresidente (Choquehuanca). Vemos lo que ha pasado en Potosí, golpeados, y otros temas que están sucediendo al interior del MAS, es muy preocupante”, argumentó el legislador, citado por ANF.

Por su parte, la diputada Deisy Choque sugirió a los jefes de Estado no asistir, ello con el fin de que no se repita los hechos de agresión registrados en Potosí.

“Creo que nuestro Presidente siempre ha mostrado predisposición de buscar la unidad, de trabajar en conjunto. He visto el Twitter donde (Evo) no habla de invitación, sino de una convocatoria. Habrá que entender esa situación, pedir también aquellos que van a ir a acompañar el evento que respeten a todos, que no suceda como los hechos que han ido pasando que lamentamos mucho en Potosí. Si se les va a dar su lugar y se le va a respetar al Presidente, no veo las razones para que no puedan ir”, señaló Choque a la agencia de noticias.