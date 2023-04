El coronel del servicio pasivo de las Fuerzas Armadas y abogado Jorge Santistevan realizó cuatro observaciones sobre la adquisición.

La primera, que la cartera de Gobierno no está a cargo de la defensa del Estado para alegar reserva y por esa razón “se estarían malversando los recursos”. Segundo, puede alegarse confidencialidad de una contrato sólo si es aprobado por la Asamblea Legislativa y si se trata de material de guerra.

Tercero, la compra de los agentes químicos ocurre en medio de las protestas “con fines políticos represivos de la sociedad”. Cuarto, la empresa Cóndor no debía adjudicarse el contrato porque está involucrada en el proceso del caso gases de 2020.

“El Ministerio de Gobierno no está a cargo de la seguridad del Estado, eso le corresponde al Ministerio de Defensa. Hay una malversación, porque no hay transparencia y alegan una atribución que no tienen (...). La empresa Cóndor ya está en duda y hay un procesos pendiente, con respecto a esa empresa. Una empresa involucrada en un proceso no puede ser nuevamente proveedora”, afirmó Santistevan.