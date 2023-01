En la conferencia de prensa, cuenta, estaba el propio Vallejos, Adolfo Camacho, presidente del Comité Cívico de Oruro y el jefe de bancada nacional de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, cuando comenzaron a recibir agresiones que comenzaron “con insultos y terminaron con agresiones”.

Recordó que el alcalde y el gobernador de Oruro responden al MAS. “Cabe recalcar que el alcalde es sobrino directo de Evo Morales y el gobernador ha sido funcionario del MAS durante varios años”, acotó.

“Ellos, de manera textual, decían que no iban a pasar quienes no eran del proceso de cambio. No es posible que los mensajes de la militancia del MAS estén cargados de racismo y discriminación. Nos indigna lo que ha pasado pero más bien no pasó a mayores”, relató Vallejos, quien también criticó el accionar de la policía “que no hizo nada, estando a media cuadra”.