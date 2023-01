En coincidencia, el excanciller peruano Luis Gonzales Posada indicó que se debe cortar el “cordón umbilical” de la injerencia de políticos bolivianos, con la expulsión del embajador. Señaló que las relaciones entre ambos países deben quedar solo a nivel de encargados de negocios.

“Morales no es un boliviano más, es el jefe del partido que gobierna Bolivia y Arce parece su títere. (...) Las movilizaciones han sido promovidas por la prédica violenta de Morales, que está afectando las relaciones binacionales. Ya es hora que el gobierno de Perú expulse al embajador de Bolivia, hasta el día de hoy no se conoce nota formal del gobierno boliviano, que muestre que marca distancia de la intromisión de Morales”, expresó.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, dio a conocer que el embajador Aparicio hasta el momento no hizo una visita protocolar a su representación. Declaró que el diplomático boliviano tampoco está en su legación, por lo que hace sospechar de que realiza otro tipo de trabajo en territorio peruano.

“Este embajador no me visitó ni cuando era presidenta del Congreso ni ahora que soy presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Es un embajador de perfil bajo que no sé qué está haciendo. Tampoco lo veo en las embajadas, no sé si hace otro tipo de trabajo en el país”, subrayó Alva.