El fin de semana, nació en Santa Cruz la llamada “Coordinadora política”, una entidad paralela a la dirección departamental del MAS, que proclama a Evo Morales como candidato para 2025. La directiva azul de la capital oriental no la reconoce y la dirección nacional, que preside Morales, dice no saber de ella.

“Las organizaciones son parte del Pacto de Unidad que apoyan al proceso de cambio. Nosotros, como coordinadora, somos aparte. No tocamos el tema de organizaciones sociales (...). Vamos a coordinar con los distritos, con las organizaciones, ya sean eventos políticos, talleres, informar sobre la gestión de gobierno y coordinar con las estructuras orgánicas”, enfatizó.

Marco Fernández, presidente de la dirección del MAS Santa Cruz, afirmó que no reconocen a la coordinadora política, puesto que quienes la conformaron no son dirigentes. Asimismo, calificó a esa entidad como “un grupito de personas” que no hizo ningún trabajo ni tiene mérito político.

“Nosotros en ningún momento vamos a reconocer a la supuesta coordinadora, porque toda la coordinación se lleva acá a la cabeza de la dirección y del Bloque oriente, ahí se suman los sectores sociales que son la dirección urbana, los gremiales, transportistas y otras”, sostuvo.

Fernández expresó que generar división en Santa Cruz derivará en un daño al partido. Añadió que como directiva departamental no se prestarán a una división, y no se pondrán de lado de ninguna figura política. “Los supuestos evistas o arcistas no nos van a dividir. Nosotros no seguimos a personas, seguimos a un proceso y a nuestro instrumento político”, complementó.

El secretario político de la dirección Nacional del MAS, Froilán Fulguera, dijo no tener conocimiento sobre la coordinación política que se conformó recientemente. Explicó que el tema político en Santa Cruz está a cargo del vicepresidente de la sigla, Gerardo García, porque “no existe dirección departamental en Santa Cruz”.

“La directiva de Marco Fernández no es reconocida por la Dirección Nacional, porque no se eligió en un congreso. A falta de una dirección departamental ha sido designado el hermano Gerardo García para coordinar los temas políticos y de organización. Cuando me habla de Ezequiel, debe estar coordinando, pero no es oficialmente (...), no tenemos mucho conocimiento de ello”, explicó.