“No, no, no. Ni siquiera a la Alcaldía me voy a repostular. Yo creo que aquí ya se termina y ya tiene que venir otra gente a darle la misma dinámica que nosotros le estamos dando a la Alcaldía Municipal. Ojalá que venga gente que ame, que adore a Cochabamba como yo la amo y la adoro”, indicó Reyes Villa el lunes. El político es alcalde por quinta vez de Cochabamba, fue además Prefecto y aunque nació en La Paz, se declaró “cochabambino por decisión”.

“Yo he sido candidato a la Alcaldía y ahí me quedo”, Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba.

El exmilitar y burgomaestre de 68 años de edad apareció con 38,2% como el segundo líder con “muy buena” imagen política en la encuesta online “Diagnóstico cuántico” Cultura Interactiva hecha para Página Siete y que se publicó el domingo. La primera casilla le correspondió al rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar con 39,7%.

“Yo he sido candidato a la Alcaldía y ahí me quedo. Yo termino mi gestión y quiero que Cochabamba sea la mejor ciudad de Bolivia, y ya no me interesa nada más”, insistió Reyes Villa.

El analista político cochabambino Roberto Laserna dijo que aunque Reyes Villa “tiene buena imagen”, aquello no es suficiente para una candidatura.

“Aunque sus proyecciones sean buenas, no podría considerarse seriamente ninguna candidatura personal, es decir, sin partido ni programa. Reyes Villa tiene una buena imagen y su gestión cuenta con mucho apoyo ciudadano, pero eso no es suficiente para proyectar una candidatura nacional”, precisó el analista.