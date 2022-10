Tras la asamblea de instituciones realizada en Tarija, el Comité Pro Intereses de ese departamento decidió sumarse a las medidas de Santa Cruz para exigir la realización del censo para el 2023. En ese sentido, se resolvió la realización de un paro movilizado de 24 horas con cierre de fronteras, para este jueves.

“El pasado viernes se ha determinado dos cosas, la primera es que exigimos que el censo se realice el 2023 y hemos determinado iniciar estas medidas de protesta y de presión este jueves 27 (de octubre) cono un paro departamental de 24 horas con cierre de fronteras, carreteras, movilizado. Y después si es que no hay respuesta del Gobierno vamos a realizar un cabildo”, dijo a Página Siete el presidente cívico, Adrián Ávila.

Agregó que respaldan las acciones del pueblo cruceño y que en Tarija más de 70 instituciones se sumarán a esta medida de presión.

Ávila aclaró que algunas instituciones y organizaciones sí están de acuerdo con la petición del censo para el próximo año, sin embargo, no se sumarán a las medidas para no perjudicar económicamente a las bases, tal es el caso de los gremiales. El sector del autotransporte replegará sus unidades para sumarse al paro, pero no saldrán a bloquear.