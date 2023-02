Para los comicios fallidos del 2019, Peña indicó que hubo más de 30 diálogos entre UN, Demócratas, Comunidad Ciudadana (CC) y plataformas. “El panorama era más disperso, aparecieron nuevos candidatos, estaba Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, se tuvo reunión con las organizaciones de Luis Revilla y Rodrigo Paz”, subrayó.

El número de encuentros para llegar a una unidad en 2020 se redujo a más de 10. “El panorama fue más complejo y diverso, era difícil hablar de una alianza, pese a que hubo una reunión en el Comité Pro Santa Cruz”, dijo Peña.

Claudia Bravo, exasambleístas y secretaria de Género de UN, rememoró que para las elecciones del 2014 no se pudo lograr la unidad porque el MSM y el PDC argumentaron que debía haber pluralidad de candidaturas. Afirmó que para el 2019 la organización de Mesa se calificaban como no políticos y decidieron ir solos.

“No hubo un criterio de unidad, desde CC se decían no políticos, cuando todos somos políticos. El 2019 era la elección a ganar, pero no pudo darse la unidad, nosotros decidimos no participar en esa elección para que no haya más dispersión”, expresó.

La exdiputada de UD Lourdes Millares dio a conocer que en 2019 fracasó la unidad por al menos tres factores. Primero, las listas de candidaturas a la Asamblea Legislativa. Segundo, Mesa “puso condiciones muy altas” y rechazó a los políticos. Tercero, intereses de cada una de las organizaciones políticas.

“En esas elecciones hubieron equipos de avanzada para llegar a la unidad, el gran problema fue las condiciones que puso Carlos Mesa, quería un apoyo sin que participen los políticos. Mesa y sus asesores quisieron inventar la política de la noche a la mañana”, afirmó Millares.

Al respecto, el exdirector de Estrategia de Campaña de CC Ilya Fortún resaltó el hecho de que Mesa siempre estuvo abierto a dialogar, pero no hubo una intención real de unidad de parte de los otros políticos. Sin embargo, reveló que en ese entonces se analizó que había apoyos que iban a restar.

“Quien sostiene que la unidad es la única mañera de derrotar al MAS se equivoca, en 2019 Carlos Mesa no fue con una coalición y obligó a Evo Morales a hacer un fraude electoral. En esa elección no hubo una unidad, en esa elección la estrategia marcaba que la unidad de Mesa con algunos políticos no era electoralmente favorable”, argumentó.