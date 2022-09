En tres ocasiones opositores facilitaron en la ALP decisiones a favor de los intereses del MAS

Valverde aseveró que esas acciones perjudicaron y afectan a la población, porque en el caso de la Ley 1386 hubo movilizaciones ciudadanas, sobre las FFAA dijo que los ascensos posiblemente facilitaron que el Gobierno tenga el control de la institución castrense y explicó que la elección del Defensor permitirá que no haya una institución que defienda los derechos humanos de la población.

“La oposición no se puede quejar que uno piense mal sobre sus acciones, los fregados somos nosotros, porque se eligieron parlamentarios y esos parlamentarios no cumplieron con su deber de oposición. El Parlamento no cumplió con la Ley 1386, pareciera que los opositores no cumplen con ni siquiera leer bien una ley. Se puede calificar esto como corrupción”, sostuvo.

El politólogo Franklin Pareja indicó que no existe una oposición “sino oposiciones” que no actúan de forma coordinada. Explicó que a Creemos y CC lo único que en ocasiones los une es que son antimasistas y no realizan acciones conjuntas que sean efectivas para el beneficio de la población que representan.