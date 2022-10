Encuesta: 52% afirma que Evo es responsable de violar DDHH en el Hotel Las Américas

El expresidente Evo Morales es responsable de la vulneración de derechos humanos en el asalto al hotel Las Américas de 2009, esa es la percepción del 52% de los encuestados, mientras que el 34% cree que Luis Arce no llevará a juicio por estos hechos al jefe de su partido, según la consultora Diagnosis.

Las consultas se realizaron entre el 1 y 2 de octubre, con una muestra de 1.800 encuestados, en el área urbano-rurales de un universo de hombres y mujeres de 18 a 65 años.

Ante la pregunta: ¿Según usted, Evo Morales es responsable o no de vulnerar derechos en el asalto al hotel Las Américas? El 52% respondió que es responsable, mientras que, el 21% opinó que no tiene ninguna responsabilidad. El 27% no respondió a la consulta o dijo que no conoce sobre el tema.