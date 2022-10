Endurecen detención domiciliaria contra Calvo a once días del paro indefinido

Todo esto acontece luego de que transcurrieran once días desde que el cabildo de Santa Cruz diera un plazo de 21 días al Ejecutivo para que el censo se realice en 2023 o caso contrario en esa región regirá un paro indefinido. Quedan once días para que fenezca el ultimátum.

“El que me detengan o no me detengan no va a parar la decisión de un cabildo, de un millón y medio de personas. Hagan lo que hagan, yo soy una persona, pero aquí tengo a todo mi ejército de ciudadanos que quieren libertad y democracia”, manifestó Calvo después de salir de la audiencia, ante sus seguidores que se concentraron en el lugar.

La parte denunciante en el caso pidió revocar la detención domiciliara con permiso laboral, con la que fue beneficiado el cívico en febrero, debido a que sindicaron a Calvo de incumplir, en al menos dos oportunidades, las medidas cautelares que se le impusieron: la primera, cuando se realizó el cabildo cruceño, el pasado 30 de septiembre; y la segunda, el lunes, cuando viajó a Cochabamba para asistir al cabildo de esa región.

Calvo lamentó la decisión que tomó el juez y la calificó como “fuera de lugar”, porque vulnera sus derechos. “Me quitan el derecho al trabajo. “Soy profesional médico, tengo pacientes que ver. Lamentablemente, están en una visión netamente política que no quieren que haya un paro indefinido”, aseguró.