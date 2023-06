Desde hace seis días, Amparo Carvajal Baños, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), hace vigilia en las puertas de la sede donde defendió los derechos humanos de miles de perseguidos desde hace 50 años y que fue tomada el pasado 2 de junio por Edgar Salazar Limachi, líder de una organización paralela, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

A pesar de su delicado estado de salud, porque dijo que el cáncer se reactivó en su organismo y con 84 años encima, Carvajal se mantiene firme en su vigilia. Aseguró a Página Siete que seguirá en las puertas de garaje, en la parte trasera del inmueble, hasta recuperar la sede de la Apdhb.

“Creí que me moría en la noche. Además del frío, había un tráfico de coches entrando a los pisos de abajo. No he dormido nada. Esta mañana estaba agotada, no me he querido levantar, pero me he animado un poco y vamos a continuar la vigilia permanente hasta el lunes”, dijo la activista.

Al final de la tarde, el exasambleísta constituyente Filiberto Escalante, que llegó de Oruro para acompañar en la vigilia a Carvajal, informó a Página Siete que se presentó en el lugar una funcionaria judicial para pegar un cedulón en la puerta del garaje y notificar que se admitió la Acción de Amparo Constitucional que presentó Carvajal contra Salazar.

En ese marco, una instancia judicial establece que la audiencia por esta acción (la toma de la sede) será el lunes 12 de junio a las 8:30, la misma se desarrollará por la vía virtual. La decisión fue recibida con aplausos y vivas por los activistas que estaban en la zona. La presidenta de la Apdhb, no obstante, decidió mantener la vigilia “hasta recuperar la sede” de esa institución.

Carvajal destacó que la jornada de ayer fue muy intensa, porque hasta la vigilia llegaron representantes de al menos 100 organizaciones sociales, legisladores, entre diputados y senadores, activistas y personas que ella ayudó en algún momento de esos 50 años como presidenta de la Apdhb.

“Ha venido mucha visita y me he tenido que animar. ¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde!”, arengó Carvajal junto a los activistas que la acompañan.

Uno de ellos fue el médico Jhiery Fernández, acusado y encarcelado injustamente por el caso bebé Alexander. Él llegó para agradecerle a Amparo Carvajal, le saludó y lloraron juntos al recordar su apoyo para que sea absuelto de esa acusación y liberado de la cárcel.

Estado de salud

A pesar de su estado de ánimo, Carvajal, de 84 años, enfrenta un delicado estado de salud. La mañana de ayer dijo a Unitel que el cáncer de mama que le detectaron hace 10 años se reactivó. “Hace diez años me operaron de cáncer en la mama y ahora cuando fui a la reunión de la CIDH me detectaron que se habrían reproducido las células”, recordó la dirigente de Derechos Humanos.

El exconstituyente Escalante expresó su preocupación por el delicado estado de salud de Carvajal. Dijo que ayer la activista se desvaneció dos veces. Se conoce, además, que médicos de la Caja Nacional de Salud fueron a verla. “No sé de dónde saca fuerzas, ella se ha desvanecido dos veces, pero se emociona, empieza a gritar con mucha energía. Pero también nos hizo preocupar porque se ha desvanecido y dijo que estaba bien. Está muy delicada de salud y tomando en cuenta su edad, no quisiéramos que nada malo le pase. Pero si llega a suceder algo, hacemos responsables directos al señor Luis Arce Catacora y sus ministros”, dijo Escalante.

A una distancia prudente de donde se instaló vigilia, un grupo de policías de la Unidad Táctica de Operaciones (UTOP) resguarda el lugar luego de que los activistas denunciaron que “tres grupos violentos” del MAS intentaron expulsarlos del lugar la noche del martes.