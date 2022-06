Entre agasajos y protestas, Del Castillo llega hasta el Chapare

Entre agasajos y protestas por su arribo al Chapare, el ministro del Gobierno, Eduardo Del Castillo cumplió una amplia agenda en el bastión del evismo. A un día de la reunión que sostendrá la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba con el presidente Luis Arce, para pedir entre otras cosas la destitución del ministro, éste entregó vehículos y confraternizó con dirigentes de Chimoré.

“Junto al alcalde de Chimoré Melquiades Claure, al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas Jaime Mamani Espíndola y a autoridades legislativas, sociales y policiales de nuestro país, almorzamos un tradicional tambaquí en el Trópico cochabambino”, escribió Del Castillo en sus redes sociales, para compartir las actividades que realizó en esa región.

Pero a su encuentro también llegó un grupo de personas que portaban letreros con mensajes de rechazo. “El cargo te quedó muy grande”, “Narco terrorista de la DEA”, “pitita corrupto”, fueron algunas de las frases.

Festejo y rechazo

Ayer, el ministro Eduardo del Castillo arribó al Trópico Cochabambino para realizar la entrega de ocho vehículos a seis institutos técnicos humanísticos de los municipios de Chimoré, Villa Tunari y Entre Ríos. Según explicó, los motorizados son para que los estudiantes de mecánica automotriz realicen sus prácticas y tengan una “formación teórica y práctica completa”.

En cada municipio, para recibir el equipamiento, se realizó un acto en el que participaron los estudiantes de los diferentes establecimientos, los dirigentes y autoridades locales. En agradecimiento, los jóvenes prepararon bailes y números musicales.

Las autoridades regionales no se quedaron atrás. En Chimoré le prepararon un almuerzo con el tradicional tambaquí.

“Continuando con nuestra agenda de trabajo en el Trópico revisamos el terreno donde se construirá el Centro de mantenimiento para Diprevcon, la Felcn y las Fuerzas de Tarea Conjunta en Chimoré. Agradezco por las muestras de cariño del plantel de docentes y estudiantes”, señaló Del Castillo en sus redes sociales.

Pero no todo fue fiesta. En la entrega de vehículos al Instituto Técnico Humanístico “Presidente Evo Morales Ayma”, en el kilómetro 21 de Villa Tunari, un grupo de personas protestó por la presencia del miistro. Los dirigentes del sector afirmarona medios locales, que la visita fue sorpresiva e inconsulta.

“Estamos molestos, no hay coordinación con las centrales ni con los dirigentes. La llegada del ministro es una sorpresa para nosotros. En varias oportunidades fue convocado para coordinar con el trópico y las seis federaciones. Pero cuando se lo convoca para informar a las bases del trabajo que realiza no llega y ahora que viene, no coordina”, sostuvo el representante del sindicato San Francisco Mateo Chambi, en un video difundido por las redes sociales.

En rechazo, varias personas llegaron hasta la unidad educativa con letreros en los que se lo tildaba de “corrupto y pitita”.

Piden su destitución

El 3 de junio, los productores del Chapare tuvieron una reunión para tratar diferentes temas que afectan a su sector y que, consideran, no son atendidos por el Gobierno. Entre los puntos tocados está la molestia del sector con la labor que ejerce Del Castillo, a quien acusan de encubrir el narcotráfico y tener vínculos con la derecha y la DEA .

En dicho encuentro se determinó solicitar una audiencia con el primer mandatario, a quien, según los dirigentes, le pedirán a destitución del titular del ministerio de Gobierno.

Cabe recordar que Del Castillo fue el único miembro del Gabinete interpelado por los legisladores del MAS. La facción evista no pudo lograr su censura y acusó al ministro de estar presuntamente en contubernio con las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), porque no votaron para que sea observado por el Congreso.

Desde hace unos meses recibe constantes críticas y ataques por parte del líder del partido azul, Evo Morales y de sus allegados. Pero ante cada crítica, el ministro publica en sus redes sociales fotos con el presidente Luis Arce o con dirigentes de los sectores sociales, para mostrar que tiene respaldo en el oficialismo.