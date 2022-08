Entre los dirigentes en comisión de YPFB hay alfiles del MAS

En la lista de dirigentes que están o estuvieron en comisión en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hay afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), un exdiputado y hasta un concejal de Santa Cruz en representación del partido en función de gobierno.

El pasado martes se dio a conocer una nómina de 61 trabajadores del sindicato de YPFB que están en comisión, según la respuesta oficial del Ministerio de Hidrocarburos a una petición de informe escrito, formulada por el senador Javier Martínez, de Comunidad Ciudadana.

Una revisión de reportes de medios de comunicación y de cuentas de redes sociales evidencia que al menos nueve dirigentes son afines al MAS.

Uno de ellos es Rolando Borda, máximo dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, quien estuvo en varias actividades junto al expresidente Evo Morales. Asimismo, expresó apoyo al presidente Luis Arce y su rechazo al que considera como “gobierno golpista” de Jeanine Añez.

“Nunca más un golpe de Estado, aquí se les acabó a los golpistas su historia; fue golpe, no fue fraude (...). Aquí está el presidente Lucho y el vicepresidente David, quienes van a recuperar la economía”, dijo Borda el 1 de mayo de 2021.

El exdiputado Amílcar Barral acusó a Borda de hacer gestiones para que los cocaleros del Chapare reciban 1,6 millones de dólares como compensación por el “impacto ambiental” del gasoducto Carrasco-Cochabamba.

José Domingo Vásquez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia (Fstpb), también estuvo en actos y concentraciones de las campañas del MAS.

En 2015, el dirigente admitió que dieron “cuotas personales” para los actos proselitistas de Rolando Borda, quien fue candidato a gobernador en Santa Cruz por la sigla azul.

En 2018, la Fstpb regaló al entonces mandatario Morales una medalla de oro por ser un “hombre sencillo”.

Nicanor Baltazar, dirigente de la Central Obrera Boliviana y mensajero de YPFB, en 2017, fue parte de los dirigentes de organizaciones que respaldaron la reelección de Morales y mostró su afinidad con el partido de gobierno.

En la lista también figura el exdiputado del MAS Henry Cabrera como electricista I. Por otro lado, el concejal suplente Rolando Pacheco Chávez figura como operador de planta.

Arnoldo Adorno Herbas, profesional civil B, se muestra en sus redes como “político” y afín al MAS. Tiene imágenes en campaña junto a autoridades como el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

Miguel Tirado Barrios, administrativo de soporte de sistema, publicó fotos junto a Arce y Morales y otras autoridades. Marcos Melgarejo, operador, muestra en sus redes que apoyó la campaña de Mario Cronenbold, excandidato del MAS a gobernador.

Luis Pozo Camacho, comisión sindical, comparte en sus redes sociales publicaciones de Arce y de la gestión gubernamental.

Dimar Céspedes, exsecretario ejecutivo de la Fstpb, indicó que Borda y Vásquez, “y su rosca” están como dirigentes en comisión desde hace más de 20 años. Agregó que no defendieron los derechos de los trabajadores y sólo hicieron política.

“Estos tipos se han prorrogado desde hace más de 20 años, así como Evo Morales quería hacerlo. Nosotros ganamos en elecciones en diciembre de 2019, pero la Ministra de Trabajo nos revocó las resoluciones y se restituyó a estos dirigentes, sin llamar a elecciones”, detalló Céspedes.

El politólogo Carlos Cordero indicó que ésta es la “manera prebendal” que el MAS tiene para “comprar” dirigentes y sectores con los recursos del Estado, con el objetivo de reproducir el poder. Añadió que este tipo de privilegios cansará a la población, puesto que tiene necesidades.

“Estos dirigentes no se dedican a defender los derechos de los trabajadores, se dedican a hacer política y arrinconar a la oposición. El objetivo del MAS es reproducir el poder, con recursos de la población, porque este dinero no sale de los bolsillos de Morales o Arce. Para dirigentes que no trabajan también es una forma corrupta y nada ética de manejar los recursos del Estado”, enfatizó.

Página Siete llamó al dirigente Baltazar, para tener la contraparte y versión sobre este tema, pero no se tuvo una respuesta.