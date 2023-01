El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, cumple hoy 19 días detenido. Mediante sus allegados, Página Siete le hizo llegar a Chonchocoro un cuestionario que fue respondido y enviado a este medio ayer por la tarde. Entre otras cosas asegura que seguirá gobernando desde la prisión para evitar que el MAS consume un golpe contra Santa Cruz; afirma que Bolivia se está convirtiendo en otra Venezuela y que el partido de Gobierno vive una pelea de mafias.

¿Cómo se siente tras su segunda semana encarcelado, tanto de salud como de ánimo?

Estoy bien, dentro de las limitaciones de la situación luego de mi secuestro. El MAS dio un golpe a la Gobernación de Santa Cruz y por eso estoy aquí en esta cárcel, como Gobernador de Santa Cruz electo por el voto de mi pueblo y como un preso político del MAS. Me siento reconfortado y estoy muy agradecido con todos los bolivianos que han marchado en los nueve departamentos por la democracia y por la libertad, no sólo mía sino de todos los presos políticos de la dictadura masista. También agradezco a la comunidad internacional que se pronunció rechazando la persecución.

¿Cuál es su percepción de las manifestaciones que se desataron pidiendo su libertad?

Estamos en un gran momento de la lucha por la democracia, estamos avanzando hacia la unidad de la oposición democrática. Santa Cruz y sus instituciones están haciendo un gran sacrificio y, poco a poco, los otros departamentos también están organizándose para resistir a la dictadura masista. Los bolivianos que queremos vivir en democracia siempre tuvimos en nuestra cabeza que “aquí no va a pasar lo que pasó en Venezuela porque el pueblo boliviano no tolera las dictaduras”. Bueno, esa situación que parecía lejana o improbable está empezando a ocurrir, y es por eso que la ciudadanía ha empezado a rechazar tanto abuso, repudiar el uso de la justicia como brazo político del MAS para ejecutar venganzas y a decir basta de que nuestras autoridades convivan y beneficien al narcotráfico, a rechazar persecuciones y juicios a quienes piensan diferente.

¿Cree en la justicia boliviana?

Por supuesto que no. Estoy siendo juzgado por un juez que no está correctamente habilitado para desempeñarse en ese cargo. Hoy hay más de 180 presos políticos. En democracia no puede haber presos políticos y si ahora los hay es porque hay un poder por encima de las instituciones, una dictadura, que usando a la Justicia persigue ciudadanos.

¿Hasta cuándo considera que lo mantendrán preso?

En una carta que envié a los cruceños y bolivianos, expresé que como preso político del MAS me he impuesto tareas. Voy a resistir en la cárcel, voy a ejercer mis derechos como ciudadano y como autoridad, y voy a poner todo mi esfuerzo en apoyar la lucha del pueblo boliviano para recuperar nuestras instituciones y la democracia. A mí no me importa pensar hasta cuándo voy a estar preso, le prometí a mi pueblo que nunca iba a pactar con el masismo y nunca iba a huir de Bolivia. Creo que la pregunta deben hacerla a Luis Arce, ¿hasta cuándo cree que puede tolerar el pueblo que las cárceles se sigan llenando de inocentes, de presos políticos, mientras los narcotraficantes siguen en impunidad?

¿Recurrirá ante organismos internacionales para defenderse?

Sí, desde el primer día. Aquí debo agradecer la gestión de la bancada de Creemos, en especial a la senadora Centa Rek, que ya ha remitido la documentación necesaria a la CIDH. También a los diputados de Creemos que se contactaron con sus colegas de Europa para poner en conocimiento la forma en que el gobierno de Luis Arce persigue a la oposición, así como a muchas otras personas que hicieron gestiones para que esta detención extrajudicial sea conocida y rechazada en todo el mundo.

¿Puede gobernar desde la cárcel? ¿Cómo lo hace?

Tengo el deber de ejercer el puesto para el cual me eligió el pueblo de Santa Cruz. No hacerlo sería dejar que el masismo consolide el golpe que intentó dar al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Nuestro Estatuto establece que el cargo de Gobernador se debe al voto ciudadano y sólo se puede perder por ausencia temporal, renuncia o fallecimiento del titular. Ninguna de esas situaciones aplica; por lo tanto, tengo la obligación de desempeñar el cargo que me dio el 55% de los votos de los cruceños. Si no lo hiciera estaría dejando que el masismo consolide el golpe a nuestra Gobernación. Por otra parte, hay varios antecedentes de autoridades que estando presas y sin sentencia no estuvieron impedidas de ejercer su cargo.

¿Seguirá en política?

Por supuesto, he sido elegido por el voto de los cruceños como Gobernador y hay muchas tareas que cumplir. Este año 2022, hemos tenido una ejecución presupuestaria superior al 81%, mucho más alta que la ejecución del Gobierno nacional, al igual que nuestro récord en inversión pública, que supera el 83,7%. Y por otro lado tenemos que seguir luchando para recuperar la democracia y el estado de derecho.

¿Será candidato presidencial en 2025?

Hoy tengo un mandato como Gobernador hasta mayo del 2026, tengo que cumplir con esa responsabilidad. Además regionalmente existe también un mandato de los cabildos para impulsar el federalismo en nuestro departamento. A esas tareas estaré dedicado, y en lo nacional siempre estaré respaldando la lucha por la defensa de la democracia.

¿Cree que esta vez sea posible que la oposición se una?

Es lo deseable, por el bien de la democracia y por el bien del país. Es el único camino para enfrentar al proyecto totalitario del MAS. Cuando la oposición estuvo unida, como en el referendo del 21F, o en los 21 días en 2019, termina imponiéndose al masismo.

¿Qué le hace pensar que el MAS vive su momento final?

El MAS se ha convertido en enemigo de la democracia. Ya no tiene proyecto de país, su único horizonte político es mantenerse en el poder a costa de lo que fuera, con violencia, con fraude y con dictadura, apresando o persiguiendo a la oposición. En lo económico, lo que Luis Arce vende como estabilidad es endeudamiento; este año para cuadrar las cifras del PGE el país debe endeudarse por 2.000 millones de dólares. Las reservas internacionales que estuvieron en un momento alrededor de los 15.000 millones hoy están por debajo de mil millones. Las empresas estatales son ineficientes y deficitarias. Nos hemos quedado sin reservas suficientes de gas para la exportación. Y en lo político, también el MAS cumplió su ciclo. Lo que hoy está pasando con el MAS es muy perjudicial para Bolivia. Prácticamente se trata de una lucha entre dos mafias, entre ellos se acusan de convivir con el narcotráfico. El declive del MAS se puede constatar en cifras; perdieron el referendo de 2016, las elecciones judiciales de 2017, en 2019 hicieron fraude. En 2020 tuvieron un voto mayoritario, porque el pueblo boliviano prácticamente quiso castigar en las ánforas al gobierno transitorio de Jeanine Añez, pero el 2021 el MAS vuelve a perder en las principales ciudades en las elecciones subnacionales. Claro que hoy el MAS parece fuerte porque estando en el Gobierno son capaces de movilizar grupos de choque, usan la justicia y las instituciones para perseguir a la oposición, pero eso es normal en las dictaduras que se vuelven muy violentas en su etapa final.

¿Cuáles son las condiciones materiales de su detención? Describa por favor el tipo de celda, alimentación, medicinas.

Las condiciones materiales no son determinantes, en ningún sentido. Soy un hombre de fe y entiendo que esto es parte del precio que hay que pagar en la lucha por la democracia y las libertades en nuestra patria Bolivia.

¿La foto en la que aparece en una cama en una especie de sala de sanidad es real? ¿Es ésa su celda?

No, este lugar es conocido como la posta, lo habilitaron para que yo esté un tiempo aquí recibiendo el tratamiento que necesito.