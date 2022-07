Espinoza: “Con mi destitución, la Gobernación cedió ante la minería ilegal en el Madidi”

Genoveva Espinoza, ahora exsubgobernadora de la provincia Fran Tamayo, manifiesta que su destitución denota que la Gobernación de La Paz, presidida por Santos Quispe, cedió ante la minería ilegal que explota en la reserva del Madidi.

En una entrevista con Página Siete, Espinoza asegura que el memorándum le llegó mediante un mensaje de WhatsApp. Además, detalla los problemas que se identifican en el municipio de Apolo y la reserva del Madidi a causa de la explotación ilegal de oro.

¿Cómo podría resumir su llegada al cargo de subgobernadora de esa provincia?

He sido invitada por el gobernador Santos Quispe. Soy conocida por trabajar con obras de caridad en la provincia Franz Tamayo. Decían que el anterior subgobernador no hacía gestión en la provincia.

Al llegar a mi despacho vi que había dejadez por parte de autoridades municipales de Apolo y de nuestro asambleísta de tierra y territorio, no había control en la minería ilegal

Usted dijo que fue destituida por denunciar la explotación de oro en el Madidi. ¿En qué elementos se basa para afirmar que la decisión del gobernador Quispe fue por ese motivo?

Es debido a las denuncias, porque las organizaciones involucradas en encubrir y respaldar la minería ilegal presionaron. El principal es el ejecutivo de la Federación de Campesinos, Remberto Arias, y el señor Einar Chávez. Ellos dos se llevaron a otras organizaciones para decir que no estaban contentos con mi trabajo.

Ellos son los que manejan todo el pueblo y dejan ingresar las maquinarias para la explotación ilegal del Madidi. Sobre estas irregularidades envíe dos informes con CD con pruebas a la Gobernación, también hay una denuncia de las personas que fueron heridas ante la Fiscalía.

Esto incomodó a estos grupos que explotan oro en el Madidi, porque también pedía a las instituciones que hagan controles. Pedí a antinarcóticos que controlen el desvío del combustible, con el control social de las comunidades observábamos. La Gobernación hizo caso a estas personas que pedían mi destitución, porque denuncié estos actos ilícitos.

¿Cuál diría que es la situación de la explotación del oro en el Madidi?

Actualmente, están trabajando en el Madidi en el área de manejo integral, ahí están las comunidades de Azariamas, Suyu Suyu, Moima y Virgen del Rosario. Explotan oro desde hace un tiempo.

¿Cuánto afectó la explotación de oro en el Madidi?

En estas comunidades hay trancas, se han creado republiquetas que no dejan ingresar a nadie, peor a quienes quieren hacer la inspección ocular del lugar. Estas personas no son cooperativistas, no son mineros, son un grupo de gente que respalda a empresas y engaña a los comunarios. El oro que sacan no lo declaran, no se sabe a dónde va. Eso es un perjuicio para el departamento y para el país.

¿Desde cuándo data la explotación de oro en el Madidi?

Tengo entendido que han empezado a explotar oro desde 2019, ingresaron lento. En 2020 y 2021 ingresaron a explotar oro con mayor fuerza.

¿Los sectores que explotan oro, lo hacen con aval de la Gobernación?

No creo que exista aval de la Gobernación, pero sí hay aval de la federación de campesinos. Encubren estos actos y las imágenes muestran que les dan permisos en las trancas. Hace poco se ha visto que ha parado maquinaria, vino Einar Chávez y dijo que no tienen por qué pedir permiso y los hizo ingresar.

Por lo que dice da la impresión de que no hay presencia del Estado. ¿Qué opina?

No hay presencia y control de las instituciones, la Alcaldía de Apolo tiene la competencia de controlar todo esto y no lo hace. Hay un problema conjunto en las instituciones, porque son diferentes entidades que ven el tema de la minería ilegal. Falta de alguna manera presencia del Estado en Apolo, pero el problema mayor es del municipio.

El principal problema es el tema económico. Están sacando mucho oro, pero dejan casi nada a las comunidades para conformarles.

Indican que estos sectores que explotan oro de forma ilegal presionaron para que fuera destituida. ¿Eso quiere decir que tienen incidencia en Quispe, que terminó cediendo?

El 8 de junio bloquearon Apolo pidiendo mi destitución. El 15 de junio este grupo determinó, con voto, tomar las oficinas de la Subgobernación y realizaron destrozos.

Lo que me molesta de este delito es que la Gobernación no realizó ninguna acción legal, se han quedado de brazos cruzados. He pagado de manera personal a un abogado para hacer la denuncia. Me he visto sola en esta lucha contra la explotación ilegal del oro.

El gobernador tuvo miedo y mi destitución es injustificada. Cuando bloqueaban, tuvimos una reunión, el señor Orlando Callisaya, mano derecha del gobernador, pide mi destitución sin ningún argumento.

La minería ilegal está dañando al ecosistema, el medio ambiente, el interés de los apoleños, porque estas empresas no benefician ni a las comunidades de donde extraen el oro. La Gobernación cedió ante la minería ilegal con mi destitución.