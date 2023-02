“Sin duda alguna (se confirma la división del MAS) y no nos olvidemos de que Evo Morales ya había sido declarado candidato. Y lanzar una candidatura con el MAS, porque en el video usan las banderas de ese partido, significa el desconocimiento expreso de la directiva nacional de ese partido, porque no hubo Primarias. Vemos la imposición de Luis Arce y David Choquehuanca sobre Morales”, aseveró el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Jairo Guiteras.

El presidente Luis Arce presentó el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario “La Bolivia que soñamos al 2025”, algo que el ala radical del MAS considera una campaña preelectoral y “una falta de respeto” a las organizaciones sociales. En la oposición opinan que se confirma la división del partido azul, pese a que no hubo aún Primarias y los evistas afirman que aún no están en carrera electoral y que el mandatario tiene derecho a “mostrar su gestión”.

“De confirmarse eso (lanzamiento de la campaña) es una falta de respeto al MAS y a las organizaciones sociales, no podemos alegremente lanzar candidaturas cuando no sabemos todavía qué dirán las Primarias”, precisó Rojas a Página Siete desde Santa Cruz.

Desde la vereda del frente, el senador Ajpi, minimizó las críticas al presidente Arce al indicar que el spot televisivo muestra la gestión estatal. “(Arce y el vicepresidente David Choquehuanca) Están en función de Gobierno, tienen derecho a mostrar las obras que están haciendo. No olvidemos que el compañero Evo Morales hacía lo mismo y no se decía que ellos estaban en campaña permanente. No, no es así, no hay ninguna campaña, (los evistas) son demasiado susceptibles, además el Órgano Electoral aún no ha convocado a las campañas”, puntualizó Ajpi a este medio.