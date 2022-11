Este miércoles acaba el plazo de 72 horas, hay dos condiciones para levantar el paro

Hoy termina el plazo de 72 horas que dio el cabildo cruceño al Gobierno para que libere a los detenidos por el paro cívico indefinido en Santa Cruz y se eleve a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para el 23 de marzo de 2024. De lo contrario, el paro que ayer cumplió 25 días continuará. El líder cívico Rómulo Calvo alertó: “En ninguna parte (de las resoluciones) se dijo que el paro se terminaba en 72 horas”.

Si bien hasta ayer 15 de los 17 detenidos recibieron medidas sustitutivas por la quema de la sede campesina y por el saqueo a la Central Obrera Departamental (COD), dos se acogieron a un proceso abreviado y fueron sentenciados a cuatro años de cárcel. El movimiento cívico pide la liberación de todos los detenidos desde que comenzó el paro indefinido, el 22 de octubre.

“Existen otros elementos que sostienen el paro, por ejemplo la liberación de los presos políticos, porque todavía hay detenidos, no son únicamente por los conflictos de los últimos días. Hay personas detenidas por el proceso de Puerto Quijarro”, denunció anoche el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Jairo Guiteras en No Mentirás.

Efectivamente, tras la muerte de Julio Taborga, por un gas lacrimógeno policial, fueron enviados a la cárcel de Palmasola por 120 días Rubén Mario Flores y Samuel Rojas Molina, mientras que el tercero, Jaime Algarañaz, fue también aprehendido, pero está internado en el Hospital San Juan de Dios esperando su audiencia cautelar.

El primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, Fernando Larach, destacó ayer la decisión de la justicia de liberar a los últimos detenidos del viernes en Santa Cruz, sin embargo, aseguró que “el paro continúa”.

“Estamos felices de que se estén dando algunas señales (liberación de detenidos) que se van notando y esperemos que se cumplan todos los pedidos del cabildo. Veamos qué pasa en las próximas horas. El paro continúa, el presidente (líder cívico Rómulo Calvo) ha sido claro, el paro continúa”, aseveró.

El domingo, el cabildo cruceño dio al Gobierno un plazo de 72 horas, que termina hoy, para que libere a todos los “detenidos ilegalmente en el ejercicio de su derecho a la protesta”, y que cese la persecución política, empero en las últimas horas Calvo aclaró que el cabildo no determinó levantar el paro.

“No estoy aceptando nada y quiero que quede claro. En ninguna parte (de las resoluciones del cabildo) se dijo que el paro se terminaba en 72 horas”, enfatizó el cívico Calvo, según El Deber.

El diputado Guiteras considera que el movimiento cruceño debe “ir por más”. “Hemos conseguido que el censo sea en 2024 y tenemos que ir por más, tenemos que ir por el censo en 2023”, puntualizó.

Aprobación de ley

Hasta ayer por lo menos seis proyectos de ley hechos por oficialistas y opositores estaban siendo presentados ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fijó el censo para el 23 de marzo de 2024.

La segunda condición para levantar el paro cívico indefinido es que se apruebe, promulgue y se publique en la Gaceta de Bolivia una nueva ley por el censo, confirmó el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas.

¿Si se aprueba la ley en la Asamblea, se levantará el paro?, le preguntaron a Vargas en Red Uno y el académico respondió: “Obviamente, no tendría ya razón de ser (se refiere al paro cívico) si vemos que esa ley va a garantizar la redistribución de escaños para legislativa 2025-2030 y también la redistribución de recursos económicos”, enfatizó.

Vargas considera, sin embargo, que esperarán, con el paro cívico, que se apruebe la ley, “porque ya no tienen credibilidad los decretos y definitivamente tiene que haber una ley, sabemos que esa ley (y su tratamiento en la Asamblea) tiene su tiempo, nosotros vamos a aguantar con el paro hasta cuando tengamos certeza de la ley”.

Guiteras cree que el paro indefinido puede durar “una semana más”, que es el tiempo que demandaría el tratamiento del proyecto de ley, su aprobación, promulgación por el presidente Luis Arce y publicación en la Gaceta.

¿Cansancio, tras 25 días?

Santa Cruz cumplió ayer su vigésimo quinto día de paro cívico indefinido con una sensación de “cansancio” en algunos sectores de la población, que esperan una solución al conflicto por el censo.

“De una vez que arreglen el problema, no es justo, es mucho el gasto (el transporte no es normal) y no hay trabajo”, dijo una mujer a radio Fides. Otro ciudadano en Montero, al norte de Santa Cruz, tildó al Gobierno de “terco” por no querer emitir una ley para el censo.

“Sigue terco el Gobierno, ahora pedimos una ley y así se acabará el conflicto, sino esto va a seguir, porque no hay garantías con un decreto”, opinó el poblador.

El dirigente del transporte pesado, Juan Yujra, declaró en Santa Cruz que su sector está firme por la demanda censo 2023 y que están pendientes de que se intensifique el control en las rotondas y “no se deje entrar a los camiones que vienen del interior, porque no puede ser que Santa Cruz esté parado y los otros quieran venir a seguir trabajando”, enfatizó el transportista.

El presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, cuyo sector sufrió la agresión de al menos 25 periodistas durante el paro, cree que el movimiento cívico “debe cambiar la estrategia, el pueblo está cansado con el paro indefinido, tal vez una huelga de hambre masiva, demandas internacionales o volver a abrir mesas de diálogo”, planteó.