Estos son los senadores del MAS que votaron por la Ley del Censo y ahora están en la mira evista

“A mí nadie me ha mandado a pedir esto, ni la derecha ni mi partido, lo estoy haciendo porque amo a Santa Cruz”, señaló Flores e indicó que su pedido no tenía que ver con apoyar al Comité Interinstitucional ni a la dirigencia cruceña, para cuyos líderes pidió procesos penales.

La inclinación a favor del proyecto de ley en la Cámara de Senadores, que en criterio del jefe del MAS no era necesario y advirtió a sus legisladores a que los que lo aprueben serán “traidores”, comenzó con la solicitud de la parlamentaria cruceña Soledad Flores, de considerar la moción de dispensación de trámite, para que de esta manera la propuesta de norma sea tratada de manera directa por el pleno y no se remita a la Comisión de Constitución.

En el caso de los senadores que apoyaron el proyecto también está Félix Ajpi, quien en días pasados había calificado de “liwi, liwi” al exministro Juan Ramón Quintana, luego de que esa exautoridad arremetió contra el actual Gobierno por no procesar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Una observación similar la hicieron sus colegas Eva Humérez y Ana Castillo, quienes indicaron que por pensar diferente no significa que sean traidoras, y que en este caso se prioriza el país.

“Ahora pensar igual que mi compañera de la oposición es traición, coincidir con el voto de un compañero de la oposición es traición... sólo por apoyar a un departamento que nos necesita. Será porque no soy abogada o profesional y tengo la desgracia de ser insultada por el jefe de bancada del masismo, me dijo ignorante y traidora por pensar en mi pueblo”, cuestionó Nacif.

Mientras que, Velasco, antes del tratamiento en la Cámara de Senadores, solicitó a sus colegas del MAS a que piensen en el pueblo y no a título personal para aprobar la Ley del Censo para pacificar el país. Al final fue una de las que votó a favor que se dé luz verde.

Rubén Gutiérrez, otro de los que apoyó ayer la aprobación del proyecto de norma, también había anticipado que iba a dar su visto bueno.

“Si hay un proyecto de ley que permite viabilizar y contribuir a pacificar, vamos a apoyar ese proyecto de ley”, dijo un día antes de la aprobación en el Senado.

Al respecto, el senador Loza declaró este miércoles que no fue la bancada del MAS la que aprobó la norma, sino legisladores de Comunidad Ciudadana, Creemos y algunos oficialistas.

“Si no me equivoco votaron siete senadores para la aprobación en grande y para en detalle, seis, no soy quien para juzgar, cada quien rendimos cuentas a nuestra organización política y ayer se ha mostrado quiénes se han acercado a la derecha, el pueblo es testigo, por tanto, será el pueblo y el instrumento político los que los juzguen. Ojalá sea pronto”, señaló Loza en conferencia de prensa.