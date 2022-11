Europarlamentarios de izquierda dicen que protestas en Santa Cruz buscan el “desgaste del Gobierno”

Los políticos europeos apuntaron directamente al gobernador Luis Fernando Camacho, a quien no solo acusaron de promover “una serie de protestas violentas”, sino que destacaron que fuera investigado dentro del denominado caso golpe I “al ser considerado como una de las piezas claves en el golpe orquestado contra el expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019”.

“Aunque la motivación alegada para las protestas es la postergación técnica del censo (...) el objetivo real es la desestabilización del país y la deslegitimación y desgaste del Gobierno democráticamente electo”, consta en la misiva, que no lleva fecha.

Los firmantes del documento son 15 eurodiputados de Izquierda Unida (España), Partido del Trabajo (Bélgica), Independents for change (Irlanda), Coalition of the Radical Left (Grecia), Bloque Nacionalista Galego (España), Partido Comunista Português (Portugal), Esquerra Republicana de Catalunya (España), Europe Écologie (Francia), Anticapitalistas (España), Catalunya en Comú (España) y Podemos (España).

Hasta junio de este año, el Gobierno daba por hecho la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en noviembre de 2022. Después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) postergó el evento estadístico hasta 2024, argumentando problemas técnicos.

Este hecho generó protestas de diferentes sectores, principalmente en Santa Cruz, donde hoy se cumplen 20 días de paro indefinido en demanda de que el censo se realice el próximo año.

Desde el inicio, el paro estuvo marcado por jornadas de violencia entre quienes apoyan la medida y quienes exigen que sea levantada. Santa Cruz es el epicentro de las protestas, pero las mismas se fueron extendiendo a ciudades como La Paz, Cochabamba, Tarija y Trinidad, donde también se reportaron enfrentamientos.