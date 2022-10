Eva Copa en Nueva York: “Me dijeron que ir a Santa Cruz era como darme dos tiros en el pie”

”Yo no reniego contra el MAS, porque es el que me ha dado la oportunidad de estar en la política, pero sí reniego porque hay una rosca muy antigua que no da paso a las nuevas generaciones que pueden dar tanto por nuestro país”, manifestó.

”A mí me dijeron que ir a Santa Cruz era como darme dos tiros en el pie. Me dijeron: ‘No, Eva, que en Santa Cruz te van a tratar así, que te van a decir esto‘ y pensé ‘bueno, si no voy, nunca voy a saber la verdad‘. Fui a Santa Cruz y estoy muy agradecida”, manifestó en la charla, que se produjo por invitación del Centro de estudios latinoamericanos y caribeños.

Al respecto, la alcaldesa reveló que cuando se hizo pública su salida del partido azul, agrupaciones de “derecha” le ofrecieron sumarla a sus filas, pero que prefirió construir “una nueva línea política”.

”El día que dijeron que no voy por el MAS, fui a visitar a mi papá al cementerio y dije que sea lo que Dios quiera. Cuando volví tenía un montón de agrupaciones en mi puerta que me decían ‘Eva, vente conmigo‘. Y yo decía ‘no me puedo ir con ustedes porque yo no soy de la derecha, pero tampoco creo en esta izquierda, así que voy a construir una nueva línea política‘”.

La autoridad insistió que todas las decisiones que se tomaron tras la crisis de 2019 fueron “como bancada, como una sola persona”. Y si bien recalcó el trabajo que realizó junto a las otras 17 mujeres que se quedaron tras la renuncia de los titulares, admitió haber vivido momentos difíciles.

”¿Qué es lo más difícil que me pasó? Que mi familia me niegue, eso sí que me rompió el corazón. Yo entiendo por qué algunos miembros de mi familia dijeron que no era nada, porque las cosas estaban muy mal. Iban y tomaban casas, a mi casa fueron y echaron pintura, botaron matasuegras, mis vecinos salieron a acordonar la esquina para que no entren. Un día mi hermana me llama y me dice ‘por favor, no digas que soy tu hermana‘ y yo ‘wow, no te preocupes, no lo voy a decir‘”, recordó.

Copa viajó a Estados Unidos el pasado domingo por su nominación en la Revista Time cómo líder emergente. La autoridad tiene previsto regresar al país este martes.