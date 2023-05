La dirección nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), que está al mando de la línea evista, dice que en la Casa Grande del Pueblo opera una “célula de cobro de coimas”. Exige que sea desmantelada y que se identifique a todos los responsables de esa “red de corrupción” que estaría dentro del Ejecutivo.

Además, el vicepresidente del partido azul, Gerardo García, critica el silencio de las cinco organizaciones sociales que conforman el Pacto de Unidad. Pregunta cuál es su papel, si son cómplices o son parte de esos actos delincuenciales denunciados.

“Ante los escándalos de corrupción y ataques contra nuestra dirigencia”, el MAS dice que el edificio de gobierno, bautizado como la Casa Grande del Pueblo y construido “para dignificar” al Órgano Ejecutivo, ahora es utilizado para delinquir, se lee el comunicado que fue publicado en las últimas horas.

“Los últimos escándalos de corrupción del gobierno revelan que ese edificio se utilizó para entregar las maletas de dinero de la corrupción del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz (...) Como MAS-IPSP demandamos que esa célula de cobro de coimas irregulares sea desmantelada y denunciada”, se lee en el mensaje.

En ese marco, la dirigencia también exige “que se den a conocer los nombres y alcances de todos los integrantes de esa red de corrupción”.

El comunicado del MAS se dio a conocer después del escándalo con denuncias de cobro de coimas, nepotismo y corrupción que desembocó en la renuncia de Juan Santos Cruz, que hasta el viernes 12 de mayo era ministro de Medio Ambiente y Agua.

Además de esa denuncia, Gerardo García aprovechó para expresar su extrañeza por el silencio que mantienen los líderes de las organizaciones sociales que forman parte del Pacto de Unidad. Entre ellas están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (Conamaq).

“Es lamentable que vayan quemando incluso a nuestros dirigentes. Lamento mucho que nuestros dirigentes sindicales de las organizaciones sociales como la Única, Interculturales, Bartolinas, la Central Obrera, el Cidob y el Conamaq (no dicen nada), nadie dice nada, primero estaban cuestionando, pero callaron después de una reunión, ya nadie abre la boca. No sé si son cómplices o parte de toda esta corrupción. Eso nos extraña de gran manera”, dijo a Página Siete el vicepresidente del MAS.

Para el representante político, el manejo del Órgano Ejecutivo ahora es “al estilo prácticamente de la derecha”.

Esto, asegura, tiene muy preocupadas a las bases del Movimiento Al Socialismo.

“No tienen legitimidad”

En respuesta, el diputado del ala arcista del MAS Rolando Cuéllar rechazó las acusaciones de la dirección nacional. Dijo que las mismas son a título personal de Evo Morales y que no tienen ninguna validez porque ya no es legítimo.

“Esa dirección nacional no tiene la legitimidad electoral ni orgánica para estar desprestigiando al Gobierno (...) ese comunicado es a título personal de los evistas. Como Evo Morales está fuera de la carrera política y la militancia no lo va a elegir como candidato, son represalias de esta dirección nacional obsoleta. Ese comunicado no tiene validez porque hasta el Tribunal Supremo Electoral ha desconocido a esa dirigencia”, dijo Cuéllar a Página Siete.

“Lo de Santos no es nada”

Ayer, el expresidente Evo Morales aseguró que las denuncias contra el exministro Santos por presunto cobro de coimas “no es nada”. Aseguró que existen “otros negociados”.

“Lo del Santos (Juan Santos Cruz) no es nada. Quiero comentarles, ustedes se informarán oportunamente, sino dirán que Evo está acusando, está inflando, no quiero hablar, estamos informados. Lo que pasó ayer, anteayer, poco es todavía frente a otros negociados”, manifestó Morales en su intervención durante el ampliado de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, en Cochabamba.

El líder cocalero aseguró que en su gobierno había “cero tolerancia a la corrupción” y reiteró su pedido para que todo el Órgano Ejecutivo levante su secreto bancario. “Como MAS-IPSP, cuando éramos gobierno, demostramos con ejemplo y acciones la política de cero tolerancia a la corrupción”, escribió.

No obstante, el diputado Cuéllar le recordó que en sus 14 años de gestión hubo varios casos de corrupción. “El gobierno más corrupto de todos los tiempos en la historia de Bolivia ha sido el de Evo Morales, por ejemplo, el caso del Fondo Indígena y Nemesia Achacollo, el caso Zapata y tantos otros. La gestión de Luis Arce no le llega ni a la uña, no se compara a la corrupción de Evo Morales”.