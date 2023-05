“El compañero Huarachi fue uno de los que pidió la renuncia del hermano Evo Morales, hoy como un camaleón se cambia, cambia sus escamas, cambia de color y ataca. Creo que hay que ser leales. Me alegro que la COB esté junto a nuestro gobierno nacional, pero no sé de qué cambio habla, habrá que preguntarle a él eso”, indicó Arce ante la consulta sobre las declaraciones de Huarachi, en el acto central por el 1 de mayo.

“Hay algunas frases y palabras del compañero Huarachi que no son éticas ni morales, faltan a la verdad, eso deja mucho que desear de un dirigente que debe dar ejemplo, que debe buscar la unidad de la COB y es lo que no estamos viendo. Si fuera así, el magisterio que hizo ayer una contramarcha, algunos se tapiaron y otros se crucificaron, eso demuestra que no hay unidad también en esa organización”, observó sobre el actuar del dirigente de la COB.

En criterio del legislador evista, las declaraciones en el evento central por Día del Trabajo, sólo demuestran que los participantes demostraron que se apartaron de los principios ideológicos y programáticos del MAS, lo que hizo que sea un acto “triste, solitario y melancólico”, donde no han participado autoridades del instrumento político.

“(En ese acto) no hemos observado banderas azules flameando (..), sí hemos observado muchas banderas del PS-1, uno que otro por ahí. Eso demuestra que el hermano Lucho se está alejando del MAS, quisiera preguntar si se invitó o no al presidente del MAS para participar del acto de ayer, obviamente que no, ya que he estado con él en el centro minero Kami, eso quiere decir que se lo margina, se lo excluye de estos actos tan importantes”, cuestionó.