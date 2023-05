El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, advirtió este lunes que los actos de corrupción registrados en la gestión de Luis Arce Catacora no quedarán en la impunidad en el próximo gobierno nacional. El legislador hizo esa aseveración luego de que la Fiscalía de Sucre emitió el sobreseimiento en favor de 12 involucrados en el caso presuntas coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“La corrupción no prescribe y está gestión del señor Luis Arce Catacora termina el 2025, probablemente va haber otro gobierno el 2026 y estos hechos no vamos a dejar en la impunidad. Por tanto, aquellos que hoy están cometiendo este tipo de irregularidades, mañana van a tener que responder por sus actos, de eso estoy absolutamente seguro. No vamos a dejar que estos hechos queden en la impunidad”, señaló el diputado Arce en el programa Que no me pierda de la red Uno.

El legislador ratificó la denuncia que hizo en agosto de 2022, sobre irregularidades en el proceso de contratación que hizo la ABC a la empresa china Harbour Engeneering Company (CHEC) para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, además de una presunta coima a funcionarios de la ABC, a cambio de dar curso a esa adjudicación.

En su resolución, la Fiscalía sostiene que no hubo coima en este caso, sino que los 9 millones de bolivianos que devolvió el representante de la CHEC, Jin Zhengyuan, a la misma empresa china, corresponde a un montó que la ABC entregó como adelantó a la CHEC para que inicié la construcción de la doble vía.

El diputado Arce duda que esa versión sea cierta e irónicamente calificó como una casualidad que el dinero haya aparecido en marzo de este año, se dio un paseo por un inmueble de Sucre y haya sido depositado a cuentas de la CHEC.

Tampoco cree la versión de que el representante chino haya incurrido en un abuso de confianza y haya decidido devolver los 9 millones a la CHEC. Para Arce es mucha coincidencia de que la cifra de la coima denunciada el año pasado, “casualmente” aparezca el mismo monto este año.

Anunció que con su equipo jurídico analizará la decisión fiscal y se tomarán las medidas que correspondan. Aseguró que seguirá en este proceso y asumirá defensa si hay demandas en su contra por denunciar este caso denominado coimas en la ABC.