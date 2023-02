Cabezas no se opuso a la misma, sin embargo, tomó el tiempo que le corresponde para responder a algunas alusiones que le hicieron ayer, específicamente cuando un colega lo trató de “éste”.

“Vos no eres patrón, vos quién eres para decirme qué tengo que hacer. ¿Quién eres voz?”, así respondió Cabezas a Mercado, cuando se le pidió abordar el tema en agenda y concluir su intervención durante la sesión en Diputados.

Pero, Mercado volvió a interrumpir a su colega del MAS y le aclaró que el tiempo que tenía era para hablar del proyecto de ley y no para abordar otros temas. “Le doy un minuto más para que hable por favor, sino voy a tener que cortar la comunicación lastimosamente”, conminó Mercado.

El diputado evista prosiguió con su intervención y dijo que los tiempos de discriminación quedaron atrás, por lo que sus colegas no le pueden coartar su derecho a la libre expresión.

En ese momento inició la discusión entre ambos. Y Cabezas acusó Mercado de pretender defender a Alarcón sobre este tema. Sin embargo, el presidente de Diputados pidió respeto al hemiciclo para avanzar con el tema programado.

Cabezas insistió en proseguir alegando que hacía uso de sus 30 minutos y dijo que Mercado no era su patrón para decirle lo que tenía que hacer.

Luego, el evista mandó a callar a otro de sus colegas.

“Voz cállate, estoy con la palabra no me interrumpas, no seas sinvergüenza”, apuntó Cabezas.