El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Ramiro Venegas denunció este miércoles que el proceso del contrato de explotación de litio, que se adjudicó la empresa china CATL Brunp & CMOC (CBC), fue asesorado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin que el litio sea el área de especialidad de esa empresa estatal.

La documentación expuesta por el legislador da cuenta que Yacimientos de Litio Boliviano (YLB) contrató por 1,9 millones de bolivianos a YPFB, para que le brinde asesoramiento “jurídico, económico y técnico”.

“YPFB es una institución de refinanciación de petróleo, no tiene que ver con el tema del litio. (YLB) ha pedido (asesoría) a una institución que ignora la industrialización del litio. En base a ese contrato se ha suscrito el contrato con la CBC. YPFB no sabe sobre la industrialización del litio, no es su rubro”, dijo Venegas.