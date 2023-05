En opinión del asambleísta, el Primer Mandatario debería ordenar una intervención y el respectivo precintado de las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente.

“Hermano Lucho, en este momento ese Ministerio debería estar intervenido, las diferentes oficinas deberían estar precintadas para que estos delincuentes el día de hoy no cambien hojas, no sustituyan hojas, completen informes y hagan desaparecer informes. Eso es lo que están haciendo estos miembros de esta organización criminal (...). Hermano Lucho, póngase las pilas, demuestre al pueblo boliviano que no es tolerante, que no es compasivo con la corrupción”, sostuvo.

El diputado considera que hay más de tres implicados en este caso, que apunta a la existencia de una gran red de corrupción. Hasta el momento, el sobrino del exministro Jhonny Alexander Santos y su excolaboradora Rosa Viviana Bautista se encuentran con detención preventiva y también se aprehendió a Santos Cruz.

Esta jornada, el asambleísta del MAS dirigió una Petición de Informe Escrito al nuevo ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, para conocer: ¿Qué obras ejecutó este Ministerio?, ¿Con cuánto presupuesto?, ¿En qué departamentos están estas obras? y ¿En qué estado están cada una de estas obras?.