Legisladores del ala evista cuestionaron este miércoles el mensaje del presidente Luis Arce sobre la primera mitad de su gestión. En su opinión, el Primer Mandatario no fue sincero y omitió hablar de la corrupción y el narcotráfico, temas que aquejan al país. Los asambleístas señalaron que si Arce no pone mano dura, la corrupción será la “tumba del Gobierno”.

El legislador cuestionó que el jefe de Estado no haya hecho referencia a las razones por la cuales no hay dólares en el país, ni al narcotráfico ni a la corrupción y tampoco a la justicia, que está “prostituida”, en su opinión, desde el Ministerio de Justicia, con la manipulación de jueces y fiscales.

“Con proteger, encubrir a estos malos servidores públicos que han entrado a nuestro Gobierno con esa mentalidad criminal de robar, le están haciendo un daño irreversible a nuestro Gobierno y al Movimiento Al Socialismo. Cada día, tenemos denuncias de hechos de corrupción, en diferentes instancias y no vemos una voluntad (de investigar), al contrario se protege, se encubre”, señaló.

Por su parte, la senadora Simona Quispe expresó que al presidente Arce le falta aplicar “mano dura” contra la corrupción, como lo hacía Evo Morales en su gestión.

“Nosotros decimos: hermano Presidente que pueda poner mano dura. Antes, nuestro hermano presidente Evo Morales, cuando era presidente, decía ‘caiga quien caiga va a tener que pagar con todas las responsabilidades’. En este momento, eso es lo que le falta a nuestro hermano Presidente”, expresó.

Del mismo modo, el senador Leonardo Loza calificó como un error no haber hecho referencia a temas que dañan al país, como la corrupción y el narcotráfico.

“Es un error no decir todo al pueblo, no se refirió para nada al tema de tanta denuncia de corrupción que existe en nuestro Gobierno, no se refirió para nada al tema del narcotráfico, a muchos otros temas. Creo que intentó darle certidumbre principalmente en lo económico a nuestro país, pero lamento mucho que no se haya referido nada, en lo absoluto, al tema de la corrupción y el narcotráfico”, sostuvo.