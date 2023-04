Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala evista, senador Leonardo Loza y el diputado Patricio Mendoza, se refirieron a la frase que dijo el presidente Luis Arce sobre que hay que saber cuándo uno cuelga los cachos, e indicaron que el expresidente Evo Morales “seguirá jugando fútbol”, y que el Gobierno tiene que saber cuándo cambiar a sus ministros que no meten goles.

“Hermano presidente (Luis Arce), yo le agarro su refrán. Hay que saber cuándo colgar los cachos, pero cuando tiene un equipo que está andando mal y está perjudicando a su gestión y no metiendo goles, hay que cambiarlos. Entiendo que a eso se ha referido el hermano Lucho, a sus ministros que están siendo inoperantes, están perjudicando la gestión del hermano Lucho, por su corrupción”, consideró el evista.

El legislador manifestó que con ese equipo que está “andando mal” no va a meter goles ni hacer gestión.

“No sé si se ha referido al hermano Evo, porque él no está como Presidente. Tampoco se puede desconocer que el expresidente ha cambiado la historia de Bolivia y no vamos a ser ciegos, ha dado mucho por Bolivia y tal vez tiene mucho más por dar y eso dependerá de las primarias, no depende de ahora ni de las declaraciones que haga ahora el presidente Arce”, señaló Mendoza.

La economía

En el caso de que la economía, sobre lo que el presidente Arce dijo que va bien, Loza afirmó que es un tema que se debe evaluar y, además, pidió ser “sinceros” con la población boliviana.