Evistas acusan a renovadores de contubernio con opositores

Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), que son del bloque del expresidente Evo Morales, acusaron a los denominados renovadores del partido de estar en contubernio con parlamentarios de la oposición. Esto debido a que no lograron la censura del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su interpelación.

El martes, Del Castillo compareció ante la Asamblea Legislativa y fue cuestionado por la falta de seguridad en la ciudad de El Alto.

En una sesión, en la que hubo varias críticas de los interpelantes hacia él, con 77 votos se aprobó la “orden del día puro y simple” en favor de la autoridad.

En la sesión participaron 145 asambleístas. Para censurar al ministro se requerían 97 votos. El MAS cuenta con 96 legisladores y pudo censurarlo si todos sus asambleístas, junto a los siete disidentes de la oposición, votaban por esa disposición.

Ayer, tras la interpelación, el primero en pronunciarse fue el jefe de bancada del MAS en Senado, Leonardo Loza, a quien le pareció sospechoso que sus colegas de Comunidad Ciudadana y Creemos estuvieran callados y no criticaran al ministro.

“Me sorprendió bastante la tranquilidad, el silencio de la derecha en la Asamblea. En la primera interpelación (a Del Castillo) chillaban, gritaban, discriminaban y hacían todo. Ayer (el martes), la derecha estaba callada, genera una sospecha. (...) La derecha como si fueran parte del Ministerio de Gobierno estaban calladitos, más al contrario algunos lo han aplaudido (a Del Castillo)”, expresó.

El diputado oficialista Freddy López manifestó que en la interpelación se puso en evidencia que algunas autoridades del Ejecutivo están comprometidas con la oposición. A su vez, acusó a parlamentarios del MAS de coordinar con miembros del Ejecutivo para beneficio “particular”.

“Algunas autoridades están más comprometidas y haciendo negociaciones con la oposición. Con la abstención de los 51 diputados y senadores de la oposición, no hubo censura. (...) Se respeta el criterio de los compañeros (del MAS) que han apoyado al ministro, pero ahí se ve el compromiso con la patria, se ha visto que algunos compañeros no están trabajando por el interés del país, está primando el interés particular, de coordinar con las autoridades para ellos”, sostuvo.

El parlamentario masista Ramiro Venegas, quien en la interpelación pidió la censura de Del Castillo, indicó que las observaciones que hacen a ministros son para mejorar la imagen de gestión del presidente Luis Arce. Explicó que el titular de Gobierno es el más cuestionado por las supuestas irregularidades que hay en la Policía y las denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Este ministro no está haciendo bien las cosas y eso va en desmedro del proceso de cambio y la imagen del hermano Presidente. Antes de la votación no hubo voces de acuerdo o desacuerdo (para la censura), pero en la votación se vio criterios diferentes, lo ideal hubiera sido una unidad. Algunos colegas no optaron por la censura y eso se respeta porque es democracia”, puntualizó.

Una vez concluida la interpelación, el diputado Rolando Cuéllar, crítico de Morales, celebró que el ministro de Gobierno no fuera censurado. “Leales siempre al gobierno nacional. Derrotamos a la vieja rosca. Son minorías”, aseveró.

Pese a que legisladores del MAS votaron divididos en la elección del Defensor del Pueblo y en la interpelación de Eduardo del Castillo, los oficialistas niegan que haya división en su partido y estructura.

El presidente Luis Arce, un día después de la interpelación, difundió un video en el que se lo ve junto a sus colaboradores y aseveró que son “un gabinete que agotara los esfuerzos” para reconstruir el país.