Evistas acusan a renovadores por “manipulación” en la conformación de comisiones en Diputados

El diputado del ala evista Gualberto Arispe, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados Jerges Mercado (MAS) no respetó los nombres que eligió la bancada oficialista.

La denuncia se dio luego que el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría absoluta la resolución de conformación de las 12 comisiones y 37 comités, presentadas por las tres fuerzas políticas, Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El legislador advirtió que las elecciones dentro de las bancadas no fueron respetadas. “Ahora sí puedo decir que hay una dictadura, porque no se consulta y cuando se le ha objetado, cuando hemos escuchado nombres que no deberían estar, se ha dado un cuarto intermedio”, señaló.