Sobre las pugnas internas que impidieron la aprobación del proyecto de ley, el diputado Arce sostuvo que es algo que no se puede negar. Por eso en Diputados se determinó un cuarto intermedio hasta las 18:30 de este jueves.

“Se puede reconsiderar para tratar nuevamente el proyecto de ley y para eso tiene que haber una reunión interna de la bancada nacional del MAS, para resolver estos temas internos, y una vez que suceda esto seguro nos vamos a dar un abrazo de hermandad y fraternidad, Pero, mientras no haya esta reunión interna y hoy sigan con esa actitud de soberbia, de atropellar y quitar sus derechos a los diputados, por su puesto esta situación (la negativa) va a persistir”, anticipó Arce, en contacto con Gigavisión.

El diputado del MAS y denominado evista Héctor Arce condicionó este jueves la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 y advirtió que si el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y el jefe nacional de su bancada no los convocan a reunión, esa negativa “persistirá”. Desde Creemos indicaron que durante la sesión para tratar el proyecto de ley, las facciones del oficialismo se dedicaron a enfrentarse.

“Eso no lo vamos a negar, hay una fractura y división claramente en la bancada del MAS y producto de eso es que no se ha aprobado el PGE”, respondió ante la pregunta de que la oposición denunció que las pugnas internas es lo que más relucieron en plena sesión y no así el tratamiento en sí del documento remitido por el Ministerio de Economía.

Agregó que eso no hubiera sucedido si tanto el presidente de la Cámara Diputados y el jefe de bancada, Andrés Flores, los hubieran escuchado. Dijo que ayer a las 15:00 les solicitaron un cuarto intermedio para que los legisladores del MAS se reúnan y resuelvan sus problemas internos, pero como no sucedió, ocurrió este “fracaso”.

Por su parte, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, dijo que las pugnas internas al interior del MAS es lo que más se evidenció en la sesión, en lugar de tratar el proyecto de ley del PGE

“Fue un debate muy largo, pero no sólo un debate largo para las consideraciones del PGE como tal, sino fue un debate en el que el MAS confundió los temas y la mayor parte del tiempo se dedicó a enfrentarse entre las dos facciones del MAS, el ala de Evo y el ala de Arce, se han dicho de todo. Es lamentable que se haya dado este tipo de show por sus conflictos internos a nivel político y que lo hayan sacado en la Asamblea Legislativa, instancia que tiene otro rol”, observó Bazán en contacto con el medio televisivo.