Evistas denuncian a diputada Martínez por dos delitos y ella dice que no teme

Diputados del “ala dura” del MAS denunciaron ayer ante la Fiscalía a la exvicepresidenta de la Cámara Baja Miriam Martínez por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución, luego de haber reinstalado la sesión del Legislativo en la que fue elegido Jerges Mercado como presidente de Diputados, informó el asambleísta Héctor Arce. La aludida les respondió: “Asuman la derrota”.

“La señora Miriam (Martínez) usurpó funciones, pero además vamos a ampliar los delitos a otros por haber emitido resoluciones contrarias a la Constitución (Política del Estado) y las leyes, y se va ampliar el proceso a otras personas, esto no va a quedar en la impunidad”, confirmó el diputado Arce, afín al expresidente Evo Morales. El viernes y en ausencia del entonces presidente de Diputados, Freddy Mamani, la vicepresidente Martínez reinstaló la sesión que eligió a Mercado como nuevo presidente de la directiva camaral.

Por su lado, el diputado Gualberto Arispe, que llegó junto Arce y otros hasta la Fiscalía de La Paz, complementó que con la denuncia formal sólo cumplen con su trabajo. “Los diputados que estamos presentes (en la Fiscalía paceña) vamos a hacer el seguimiento a este proceso contra los autores materiales e intelectuales que han hecho estos actos irregulares en la Asamblea. Seguramente también ampliaremos a los diputados que han cometido estos actos ilegales”, añadió el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) sin dar más detalles.

Martínez responde

La diputada orureña, que en su calidad de vicepresidenta de la directiva camaral reinstaló la sesión en la que fue elegido Mercado, dijo ayer que “no tengo temor”, por la denuncia que presentaron en su contra ante la Fiscalía de La Paz y aseguró que sus acciones se ampararon en el reglamento de la Cámara de Diputados y la Constitución Política del Estado.

“No tengo temor. En algún momento hay que saber perder en cancha. Creo que hay que asumir una derrota, el que mete gol es el que gana”, agregó la legisladora a Erbol, para quien la elección de Mercado fue legal.

Ayer, el presidente Luis Arce convalidó la elección de Mercado, quien ocupó la testera junto al mandatario y el titular de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

Cuéllar minimiza denuncia

El diputado cruceño Rolando Cuéllar, del “ala renovadora” del MAS, minimizó la denuncia de los “evistas” contra la diputada Martínez, pronosticó que la Fiscalía desestimará la misma y volvió a advertir a los afines a Morales que “no estarán en las comisiones y comités”, y que ahora les toca “mirar desde la tribuna”.

“Ante esa denuncia penal en el Ministerio Público, debemos indicarles que se aplicó el reglamento de Diputados, además fue una elección interna y no tiene nada que ver la Fiscalía, que seguro la rechazará. Lo que pasa es que ellos (ala dura del MAS) ya están desesperados, pero deben entender que en esta gestión ahora les toca mirar desde la tribuna, porque no van a tomar decisiones y no van a estar dentro de las comisiones ni comités, pueden ir a llorar al Chapare y a Morales, pero no retrocederemos”, precisó Cuéllar.

El cruceño anticipó que la próxima semana conformarán la Comisión de Ética de la Asamblea, a la que serán “remitidas todas estas actitudes” de los diputados del “ala dura”.

“Se están armando para 2025”

El diputado Héctor Arce cree que dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los diputados del “ala renovadora”, junto al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca estructuran el plan para las elecciones de 2025 y que el Partido Socialista Uno (PS-1) relega gradualmente al MAS.

“Quieren armar una estructura a nivel de la Asamblea, a nivel de las organizaciones sociales para pensar en las elecciones de 2025, ese es el tema de fondo”, aseveró Arce.

El diputado añadió que en los actos de entrega de proyectos “se ha prohibido que se use la bandera del MAS, el azul, pero se promueve el color rojo, que es del PS-1”.

Héctor Arce insistió en que la bancada masista está fracturada en dos: “50, 50. Prácticamente estamos divididos y así no puede trabajar la Asamblea”, apostilló en tono premonitorio.