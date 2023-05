Diputados evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) consideran que el ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, debe dar un paso al costado en su cargo tras las denuncias por presunta corrupción.

“Con Santos nos conocemos y ahora fácilmente dice ‘todo el respeto que me gané en mi ámbito profesional’, no sé dónde habrá trabajado. Yo lo único que sé es que ha trabajado en un municipio en Pando, que también tuvo problemas en su momento. Cuando estuvimos en la Csutcb, también. No es ningún santo como su apellido”, afirmó el diputado Gualberto Arispe.