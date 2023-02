“El supuesto súper economista, como le dicen, que gracias a él 14 años ha estado bien (la economía), no, él no tiene nada que ver con este modelo económico. Más bien el que llevaba adelante el tema del modelo económico era Evo Morales Ayma, y por eso hemos vivido 14 años de bienestar”, manifestó el diputado Ramiro Venegas.

Legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostienen que la estabilidad económica en el país es gracias a la gestión de 14 años del expresidente Evo Morales, y no así del actual presidente Luis Arce, de quien dicen que se ha “aplazado” en el tema económico y ahora quiere recurrir a “prestamos”.

Para el legislador evista, ahora el presidente Arce “se ha aplazado juntamente con todo su gabinete” en el tema económico, debido a que en una especia de “camuflaje” pretende “meter en puerta más prestamos”. Acotó que tampoco se ha resuelto el tema del oro.

Por lo que Venegas cree que habrá una recesión económica en el país. Dijo que el gobierno caerá en una camisa de rota si no resuelve el tema económico en el país.

“Pienso que sus ministros son inexpertos, son jóvenes que no tienen razón, no tienen visión de país, no tienen visión de lo que es hacer políticas económicas para favorecer al bienestar de cada boliviana y boliviano”, finalizó.

Por su lado, el diputado Gualberto Arispe destacó la gestión de Morales como la que impulsó el cambio de modelo en el país y el que abrió espacios para los sectores sociales.

“La transformación verdadera, en términos de participación, en términos de cambio del modelo de Estado es con el MAS-IPSP, es con el hermano Evo Morales Ayma”, remarcó Arispe durante un taller de formación política en las zonas tradicionales Yungas Chapare.

Señaló que todo lo que estaba postergado, con Evo se fue implementando poco a poco, y uno de esos aspectos es la participación de la juventud.

El senador Leonardo Loza también se pronunció sobre los aportes del gobierno de Evo Morales. Dijo que en los 14 años de gobierno del líder del MAS se dieron “grandes cambios” para el país.

“Gracias a nuestra fuerza, gracias al proceso de cambio, yo diría compañeros con mucho orgullo, gracias al liderazgo de nuestro hermano Evo Morales”, mencionó.