Legisladores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron este lunes que los “guerreros digitales” de la gestión del expresidente Evo Morales era patriotas y trabajaban ad honorem, a diferencia de los “guerreros digitales” del actual Gobierno que operan sin ética y atacan a los líderes del partido azul.

“Existían en la gestión de nuestro expresidente hermano Evo Morales, éstos jóvenes, yo los conozco, trabajaban de manera independiente apoyando de manera patriótica y defendiendo nuestra revolución. Hoy no, cambia completamente y se distorsiona ese concepto de guerreros digitales y hoy siguen una línea, una instrucción desde arriba”, señaló el diputado evista Héctor Arce, en entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Dijo que los guerreros digitales de hoy en día, a través de cuentas falsas en redes sociales, desgastan y dañan de manera perversa la imagen del expresidente Morales y los líderes del MAS.