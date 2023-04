“No amerita, porque siempre hay críticas y autocríticas en el MAS. No imponemos, pero cuando ya se traiciona al estatuto como algún diputado ya lo ha hecho eso sí amerita”, afirmó Froilán Fulguera, secretario político de la dirección nacional del MAS, en declaraciones a Página Siete Digital .

Un alto dirigente de la dirección nacional del MAS y un representante de las organizaciones matrices de ese partido coincidieron en que no amerita expulsar al exvicepresidente Álvaro García Linera, tras que Evo Morales, jefe del partido, lo declarara “enemigo”.

Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y afín a Morales, coincidió con el ejecutivo y señaló que “eso no corresponde todavía”.

“Por momento, creo que no pasa de estas críticas que nosotros estamos haciendo al señor Linera, creo que todavía no tipifican institucionalmente en traición para su expulsión del MAS. Eso no corresponde todavía”, afirmó a este medio Claros.

El domingo, Morales selló el rompimiento con García Linera al declararlo “enemigo”.