El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) lanzó dardos contra los denominados renovadores de este partido a minutos del acto central por los 28 años de fundación de este movimiento. El propio Evo Morales aprovechó su programa radial para ello.

“Siempre hay traidores, también dentro de la revolución democrática popular”, dijo, al hacer un recuento de la historia de su partido. Luego aseguró que “el pueblo está convencido del color azul”, en alusión al color rojo que se le atribuye a Arce por su cercanía con el Partido Socialista 1.

Compartió su programa con el diputado Héctor Arce, quien luego fue más directo en sus ataques contra los denominados renovadores, también son denominados “arcistas” porque forman parte del ala que respalda al presidente Luis Arce Catacora.

“No acepto que hoy se desprecie, se discrimine, se ultraje, se intente dañar la imagen con ese denominativo de la vieja rosca. No acepto eso. Nosotros hemos sido parte de este proceso ... y que hoy vengan los renovadores como los grandes salvadores de la patria, dizque que dieron el pecho a la bala. Oportunistas, traidores que hoy quieren apropiarse de la sigla del MAS”, afirmó.

La pugna entre “evistas” que defienden a la vieja dirigencia y “arcistas” que promueven la renovación con un recambio dirigencial, es cada vez más intensa dentro de ese partido. Para este domingo se espera que el presidente Arce asista al acto por el aniversario que se desarrollará en el Chapare, que es el bunker del evismo.

“Aquí hay gente que luchó desde antes ...No acepto, me duele en el alma que hoy se intente defenestrar a esta gente que dio su vida...Hoy que estos oportunistas vengan a querer hacerse dueños, en la noche entrar por la ventana, robar la personería jurídica como un delincuente y luego ser candidatos. No acepto”, insistió Arce.

E l MAS cumple 28 años y los celebra en el trópico de Cochabamba, la plaza fuerte de Morales. Expertos advierten que el partido de Gobierno está en una pugna de liderazgos entre el jefe del partido y el presidente Luis Arce hasta llegar a una división irreconciliable.

“El MAS está viviendo un proceso de disputa de liderazgo entre Evo Morales y Luis Arce; no un proceso de división del proyecto político. La ventana de salida se visualiza con las primarias de 2024 siempre que ambos líderes acepten ir a esta contienda”, declaró, por ejemplo, el analista político Marcelo Arequipa.