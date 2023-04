Ala renovadora

El diputado arcista Rolando Cuéllar dijo enfático que Morales “ya no es líder del MAS”.

“El señor Evo Morales dice que el MAS no está el Gobierno, nosotros respondemos que el señor Evo no es el Gobierno, el señor Evo no está en el Gobierno y no tiene poder de decisión, ya no es líder del MAS”, puntualizó Cuéllar. El diputado cruceño lo acusó de no respetar la libertad de expresión dentro de ese partido y además de haber perdido “en nueve congresos departamentos”.

El senador arcista Félix Ajpi minimizó las declaraciones de García Linera en sentido de que Arce debe ir a buscar a Morales para viabilizar la unificación del MAS. “Para mí esos comentarios no tienen relevancia nacional, porque son cosas de cocina. Estos comentarios de Luis Arce, de Álvaro García Linera, de Evo Morales para mí no son nada. Eso (la división) nosotros nos arreglamos entre nosotros donde corresponde en un congreso nacional”, aseguró.

El lunes, la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré dentro del trópico de Cochabamba emitió un comunicado de emergencia rechazando el ingreso del vicepresidente David Choquehuanca a esa zona del Chapare, si no tiene autorización de ese sector. Los Interculturales forman parte del Pacto de Unidad que apoya a Arce, pero por lo visto también están divididos entre evistas y arcistas.