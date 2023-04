Los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), del ala evista, Leonardo Loza, Renán Cabezas y Ányelo Céspedes, lamentaron que los acusen por los problemas económicos del país. Uno de ellos hasta mencionó que en estos dos años y medio de gestión del presidente Luis Arce ya aprobaron 19 créditos externos.

“Acabamos de salir de una reunión de bancada de senadores y hemos revisado qué proyectos no hemos aprobado y no hemos encontrado ni uno, hasta ahora hemos aprobado 19 proyectos de ley de créditos para el país y no hay ni uno que no se haya aprobado sobre endeudamiento”, afirmó el senador Loza, consultado respecto a la queja del Gobierno de que “algunos legisladores” no aprueban los créditos.

Loza expresó que no sabe si la posible “tranca” se da en Diputados, pero en el Senado se dio luz verde a todos los remitidos por el Ejecutivo.

“Lamento mucho que los problemas económicos se le atribuyan a la Asamblea nacional, no sé cuál es su intención, creo que le están mintiendo sus ministros y atribuyen esta culpa. Los que formulan las políticas económicas están en el gabinete económico, por lo tanto, no están haciendo bien su trabajo. Nuestro país no sólo puede vivir de créditos externos, se tiene que formular nuevas políticas económicas productivas y no sólo lavarse las manos”, señaló el legislador evista.

Por su parte, Cabezas aseguró que están dispuestos a aprobar todos los proyectos sobre endeudamiento, pero sólo piden que les dé mayor explicación sobre el destino de los recursos, y puso como ejemplo los 500 millones de dólares provenientes del BID. Manifestó que es algo que no les respondieron, en su momento, desde el ministerio de Economía.