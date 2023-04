El diputado Ramiro Venegas acusó al presidente de la cámara alta, Jerges Mercado, de cometer un acto ilegal al dar por aprobado en grande el proyecto, cuando, en realidad, la iniciativa no alcanzó los votos requeridos. Aquello -dijo- constituye ya un vicio de nulidad, porque fue aprobado de forma irregular.

“Estamos frente a un Gobierno arcista, choquehuanquista que se alejó del MAS hace mucho tiempo. Este es un gobierno que tomó una ruta neoliberal (...) Hemos creído que era un buen economista, pero no hemos equivocado. No es nada más que un pajpaku”, manifestó.

El diputado Freddy López, en la misma línea, cuestionó la forma de proceder en la aprobación en grande del proyecto y criticó que se haya decidido que la votación sea secreta.

“Hoy yo no entiendo cuál es el miedo al pueblo, por qué no hace una votación de frente, personalmente y no así como hicieron”, aseguró.

La mañana de este viernes, en medio de escándalo, el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, dio por aprobada, en su estación en grande, la ley que permite vender el oro del BCB (Banco Central de Bolivia), lo que provocó descontento de los legisladores contrarios a esa propuesta.