“Así traigan un montón de regalos, la gente tiene conciencia y sabe quiénes son los traidores y culpables de la división. No se vayan creando falsas expectativas de que donde va él (Arce) la gente sale convencida, la gente sabe quién es su líder, que es el hermano Evo Morales y sabe quiénes son los usurpadores”, aseguró el diputado evista Daniel Rojas a Página Siete. El domingo, Arce fue recibido por pobladores del municipio Villa Tunari, que festejaba su aniversario. En el acto no estaban ni Evo Morales ni los legisladores Gualberto Arispe y Leonardo Loza.

La semana pasada, Arce se reunió también con alcaldes y alcaldesas de los valles cruceños, mientras el vicepresidente David Choquehuanca participaba de un congreso de Mujeres Bartolina Sisa en San José de Chiquitos, acciones que son consideradas por la oposición y los evistas como parte de la campaña electoral de ambos para 2025.

¿Arce podrá ganar nuevos militantes con estas visitas a Villa Tunari y los valles cruceños? Preguntó Página Siete al diputado Rojas, quien descartó aquel extremo.

“Difícil, muy difícil que no alucinen (que no se hagan falsas expectativas) que no crean que donde van, la gente los apoya, porque si los alcaldes los invitan es por protocolo además quizás los tiene chantajeado por el tema de proyectos desde el Gobierno”, apuntó el diputado evista de Santa Cruz.