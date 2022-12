Luego de llegar a un acuerdo, arcistas y evistas allanan el Presupuesto General del Estado (PGE) y buscan la vía para aprobarlo, ello tras que la semana pasada fuera rechazado en su estación en grande, en Diputados. Al menos dos rutas barajan en ese sentido: apelar al recurso de la “Comprobación del voto” o recurrir a la “reconsideración” de la votación.

La oposición, no obstante, queda al margen, dado que desde sus filas indican que mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tenga predisposición de conversar, de forma sensata, no hay nada que aprobar.

En contacto con Página Siete, el diputado Juan José Jauregui, presidente de la Comisión de Constitución, indicó que hubo un “entendimiento” con los legisladores del ala “radical” del MAS, a quienes se atendió su preocupación y se les explicó en dónde estaban sus proyectos, los montos invertidos y el tiempo en el que se activarán.