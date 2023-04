Reveló además que varios asambleístas del ala radical del MAS votaron por la Ley del Oro. “No, no creo que algunos, han sido muchos (de los evistas) los que han apoyado el proyecto de ley teniendo la libertad de votar”, precisó Choque. Sandro Ramírez respaldó también la versión de Choque.

Deysy Choque, diputada renovadora del MAS, afirmó que el voto secreto no es una fórmula de gobernabilidad. “Es la manera que hemos encontrado de que las personas (los diputados) ejerzan su derecho democrático de ser libres de elegir y votar por quien creen o por lo que creen”. Choque denunció que el exministro Carlos Romero lideró amenazas hacia diputados del ala evista que ante la aplicación del voto secreto eligieron sin ataduras.

Escobas para barrer a tránsfugas

El asambleísta evista Héctor Arce ratificó este martes sus denuncias de que el arcismo pactó con Comunidad Ciudadana y Creemos para aprobar la Ley del Oro, por eso regaló simbólicamente dos escobas para que ambas partidos puedan “barrer a sus tránsfugas”.

“Les estamos enviando un regalo a Comunidad Ciudadana y a Creemos que son estas escobitas para que puedan barrer sus casas y puedan identificar a esos 19 traidores cuyos votos no han sido porque quieren al país o porque sientan por nuestro Gobierno, no, esos 19 votos han tenido un costo y el costo son pegas para sus esposas, esposos y familiares”, aseveró Arce.

Ante las afirmaciones de Choque y Ramírez del ala arcista, de que algunos diputados evistas apoyaron la Ley del Oro, Arce dijo que aplicaron mecanismos de control que no permitieron aquello.

“Nosotros tenemos nuestros mecanismos y medios de control, para esa sesión estaban habilitados 26 colegas, dos diputados estaban delicados de salud por tanto los 24 se han mantenido hasta el final (en contra de la ley)”, enfatizó Arce.

Renán Cabezas, diputado alteño del ala radical, respaldo a Héctor Arce. “Están mintiendo, los arcistas-choquehuanquistas pactaron con los mesistas y camachistas por tercera vez. Mis compañer@s radicales votaron No, algunos anularon su voto”, informó Cabezas y luego añadió “hay revelaciones de los mismos legisladores de CC que corrió maletines cómo en tiempos neoliberales. Como seguramente no les dieron a todos, los que no recibieron están reclamando, se habla de 10 mil dólares”.