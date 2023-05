Por su parte, el diputado Ramiro Venegas señaló que la renuncia de Santos es una admisión de culpa y que deben tomarse las medidas para evitar la fuga de la exautoridad.

“No puede ser que, con tanta corrupción, este señor (Juan Santos) se vaya tranquilo. El ministro que ha renunciado debe ser sometido a la justicia implacablemente, sin temor tiene que ser juzgado y sentenciado a pena de cárcel, porque lo que ha hecho se merece una pena de al menos 10 años de cárcel. (Con su renuncia) esta aceptando que ha habido corrupción por que el debía someterse a las investigaciones, ahora seguramente va a escapar, la justicia debería inmediatamente arraigarlo y congelar sus cuentas”, indicó Venegas.

En la misma línea, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb), Omar Ramírez, señaló que la justicia deberá actuar con rapidez en contra del exministro y sentenciarlo con la pena máxima para precedente para evitar la corrupción en instituciones públicas. Asimismo, indicó que la Csutcb no socapará a corruptos.

“Exigimos que el Ministerio Público investigue objetivamente este caso porque no puede ser que un campesino, un exdirigente de la Csutcb como el señor Juan Santos esté involucrado en estos hechos de corrupción, nuestra organización no va a socapar, no va a ser alcahueterío de que autoridades del gobierno destruyan el erario nacional, la economía del país. Por eso, la justicia del país debe emitir la máxima sanción penal en contra de los servidores públicos que se vean involucrados en estos hechos de corrupción”.