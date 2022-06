Evistas y renovadores están en “guerra abierta” y se acusan de gestar un golpe

Luego del ampliado del Movimiento Al Socialismo (MAS), evistas y renovadores ingresaron a una “guerra abierta”. Desde ambos bandos se acusan de gestar un “golpe”. Todo ello acontece, pese a la reunión que el presidente Luis Arce sostuvo el lunes con dirigentes cocaleros y autoridades del Chapare, cita en la que acordaron fortalecer la unidad del MAS.

El miércoles, en un ampliado extraordinario, la cúpula del MAS, que es presidida por Morales, le pidió a Choquehuanca que se dedique a hacer gestión y no use la Vicepresidencia para dividir a ese instrumento político, ni para fundar su partido.

El diputado oficialista Rolando Cuéllar calificó al ampliado como una “reunión de amigos”. “Evo Morales tiene que entender que está pasado de moda, que su tiempo pasó y ahora está de moda la renovación”, aseguró.

Ayer, en Santa Cruz, se registró una gresca entre evistas y choquehuanquistas. Todo ocurrió cuando Gerardo García, vicepresidente del MAS, daba una conferencia de prensa en la brigada parlamentaria cruceña.

Al lugar llegó un grupo de personas que respaldan a Choquehuanca. “No van a venir a Santa Cruz para hacer lo que quieren, respeten a nuestro Vicepresidente”, gritaron. Los simpatizantes de Morales respondieron: “Choquehuanquistas de m..., divisionistas”.

Además de gritos, hubo forcejeos, empujones y los medios locales registraron cuando una evista intentaba golpear con uno de sus zapatos a un “renovador”.

Rodolfo Machaca, integrante de la directiva del MAS, manifestó que “hay infiltrados” en ese partido y apuntó a los “renovadores”, que -sostuvo- quieren darle un “golpe” a Morales.

“La inteligencia norteamericana ha incrustado (gente) en distintos sectores del país, inclusive al interior del MAS, en algunos militantes, para dañar la integridad y la vida del hermano Evo. Tenemos infiltrados en el MAS, por eso los estamos expulsando para que no hagan daño a la unidad”, enfatizó.

Un documento, que fue difundido por militantes que no comparten lo ocurrido el miércoles en el ampliado, señala que la resolución que fue emitida en ese encuentro “refleja que internamente ya se está gestando un golpe para desestabilizar al gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca”.

En ese escrito también se señala que Morales y su entorno no lograron su objetivo, dado que sostiene que era un secreto a voces que la instrucción era la expulsión del MAS del vicepresidente Choquehuanca, pero que al no poder avanzar en ese sentido resolvieron hacerle recomendaciones, como la de no fundar su propio partido.

Respecto a esto último, se indica: “Si David Choquehuanca hubiese querido dividir el instrumento y hacer su propio partido, lo habría hecho el 2020, cuando representantes de las organizaciones sociales se lo exigían en el estadio de Huanuni y en un ampliado en Santa Rosa, en El Alto, para que sea candidato a la presidencia!; pero él con la sabiduría de un gran líder dijo ‘que en ese momento lo importante era recuperar la democracia, más allá de su candidatura’”.

El presidente del MAS Santa Cruz, Marco Fernández, manifestó que desde el bloque oriente respaldan la gestión de Arce y Choquehuanca. “No vamos a permitir el golpe interno ni externo, Arce y Choquehuanca fueron elegidos por la población y no pueden denigrar su imagen”, aseguró.

García aseveró que Choquehuanca empezó a trabajar en impulsar su imagen y su partido desde que asumió la Vicepresidencia y que ahora su operadora es la exministra Marianela Paco.

“Sabíamos que Choquehuanca estaba trabajando desde que asumió, han tenido reuniones incluso con Eva Copa, pero estábamos callados para no causar división en el partido. Ahora cada día sale más a la luz que quiere generar su propia estructura, para eso usa a la Vicepresidencia con sus escuelas de formación de líderes”, sostuvo.

La directora de la Autoridad de la Madre Tierra, Angélica Ponce, enfatizó que Evo Morales es el causante de la división. “Las organizaciones estábamos unidas, llegó Morales a dividir y a poner a dedo candidatos. Él ha causado la división del MAS. (...) Morales piensa que Bolivia es Cuba, Bolivia es libre con líderes que piensan una mejor situación para el país”, manifestó la autoridad.