“En una reunión en septiembre pasado, el compañero (Arce) nos dijo que estaban industrializando fertilizantes. Le pregunté dónde y cómo, y me dijo ‘en Santibáñez,’ pero le dije: Lucho, no estás industrializando, sólo estás mezclando cloruro de potasio con úrea, eso no es industria, es mezclar para potenciar ese fertilizante. Entonces, no podemos estar con medias verdades ante el pueblo boliviano, eso no es industria, es mezcla, que está muy bien, porque lo necesitamos porque es un buen abono”, expresó Morales en su programa dominical en RKC.

Morales también observó que el bajo ingreso per cápita del país es una debilidad económicamente hablando y el que sólo se dependa de la exportación de minerales, de soya y gas, que es la base económica de Bolivia. Aseguró que si la venta fue buena, se debe a las cotizaciones, no a la ampliación de zonas para la soya ni nuevas minas de minerales. Es decir que hubo incremento por valor, pero no por volumen.

“Para este año bajaran las cotizaciones por la desaceleración mundial. Entonces, también bajarán las exportaciones, por eso esperamos que el Gobierno nos presente un plan de emergencia y de inmediato a mediano y largo plazo”, demandó.

En su criterio, se tiene que dar valor agregado a los recursos naturales, y por eso se tiene que crear el ministerio en Ciencia y Tecnología, pero también se debe reabrir el ministerio de Energía.

“Se necesita más industria, pero sin energía no hay industria. No podemos mezclar petroleros, litios con energía... En total se han cerrado tres ministerios, no quiero pensar que es una política fondomonetarista, que es achicar el Estado, Estado enano, que sólo regula y no invierta. Han cerrado Culturas y a protesta de la gente se la reabrió, han cerrado Deportes y Energía”, recordó el exmandatario.