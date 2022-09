Evo afirma que en lugar de recibir apoyo para esclarecer la corrupción, recibe ataques y amenazas

El presidente de la ABC, Henry Nina, se defendió ayer de las acusaciones en su contra por su supuesto involucramiento en el caso de corrupción en la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez y anunció procesos penales contra su acusador, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce.

Nina agregó que no renunciará a su cargo y dijo que a sus acusadores no les interesa el pueblo, sino solo el poder.

“Yo no he cometido ningún acto de corrupción y no voy a renunciar, voy a estar aquí hasta que se esclarezca con la verdad todo lo que ha pasado. A algunos no les interesa el pueblo, solo tienen interés en el poder”, dijo.